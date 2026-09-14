À vous de choisir le Coup de cœur 2026 des Étoiles du Village!

À l’approche de la nouvelle édition des Étoiles du Village, la SDC du Village invite le public à participer à son tour à cette célébration de celles et ceux qui contribuent à la vitalité du quartier, en choisissant son Coup de cœur 2026.

Mis sur pied l’an dernier par la Société de développement commercial (SDC) du Village, le gala des Étoiles du Village vise à souligner le travail des commerçant·es, restaurateur·rices, entrepreneur·es et autres acteurs du secteur qui, au quotidien, participent à l’animation et à l’identité du Village. Une façon de mettre en lumière les gens derrière les commerces et les établissements qui façonnent le quartier.

Mais le Village appartient aussi à celles et ceux qui le fréquentent. Résident·es, travailleur·euses, membres des communautés 2SLGBTQ+, Montréalais·es et visiteur·euses contribuent également à son caractère et à son dynamisme. C’est dans cet esprit que la SDC leur donne la parole avec le Coup de cœur du public.

Jusqu’au 27 septembre, chacun·e est invité·e à choisir deux entreprises membres de la SDC du Village parmi celles proposées. Il peut s’agir du commerce où l’on retourne régulièrement, d’une adresse que l’on recommande spontanément à ses proches, d’un établissement qui se démarque par son accueil ou simplement d’un lieu auquel on est particulièrement attaché.

Au-delà du palmarès, l’initiative permet ainsi au public de témoigner directement de son attachement aux commerces qui font partie de son expérience du Village — particulièrement dans un contexte où la vitalité commerciale et la fréquentation du quartier demeurent des enjeux importants.

Le commerce ayant obtenu le plus de votes recevra le titre de Coup de cœur 2026 lors du gala des Étoiles du Village, qui se tiendra le 2 novembre. Le résultat sera ensuite dévoilé sur les réseaux sociaux de la SDC.

Le vote est ouvert jusqu’au 27 septembre.

Votez dès maintenant pour votre commerce coup de cœur parmi les entreprises membres de la SDC du Village.

Je vote pour mon Coup de cœur 2026