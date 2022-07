S’engager à changer le monde, une action à la fois

Il y a 1001 raisons d’espérer voir évoluer notre société et notre économie pour qu’elles soient plus respectueuses des humains et de la planète. Que ce soit pour favoriser l’égalité des chances, soutenir une alimentation saine et responsable, promouvoir l’approvisionnement responsable et durable ou pour révolutionner une industrie afin de la rendre moins polluante, nous avons toutes les raisons d’y croire et de nous mettre en action.

En mai dernier, Evol a lancé la campagne 1001 raisons mettant en lumière 25 leaders d’impact avec un objectif bien précis, valoriser un nouveau modèle d’entrepreneuriat qui redéfinit les conventions et inciter d’autres entrepreneur·e·s à passer à l’action.



En quelques semaines à peine, ce sont 150 entrepreneur·e·s qui ont répondu à l’appel et qui ont décidé de prendre un engagement concret aligné sur les objectifs de développement durable de l’ONU à réaliser au cours des 12 prochains mois. En signant la déclaration des agent·e·s de changement d’Evol, ces entrepreneur·e·s passent de la parole aux actes et démontrent clairement leur intention d’avoir un réel impact!



En plus d’avoir été reconnu·e·s comme des modèles d’entrepreneur·e·s pour les pratiques écoresponsables et d’impact qu’ils et elles ont mis de l’avant dans leurs entreprises, nos 25 leaders d’impact se sont engagé·e·s à mettre en place de nouvelles actions en faveur d’un des 17 objectifs de développement durable au cours de la prochaine année.



À la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais…

L’ouverture à l’autre et à la diversité – sexuelle, de genre ou culturelle – doit être enseignée aux enfants dès leur plus jeune âge. En créant la fondation qui porte son nom, Jasmin Roy s’est engagé à léguer un monde meilleur aux générations futures.



Une influence positive dans la société

À la fois OBNL et organisme communautaire, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais veille à créer des milieux positifs et bienveillants. Elle fait la promotion de l’égalité et de la diversité, et elle met en lumière les problèmes de violence, de discrimination et d’intimidation dans différents milieux de vie, à commencer par l’école.



Dans tous les cas, elle identifie et met en branle des solutions concrètes. Ainsi, le développement d’un climat scolaire positif implique un choix d’interventions permettant à l’ensemble des jeunes d’apprendre à mieux vivre ensemble. Les personnes ayant posé des gestes d’intimidation ou des actions violentes sont incitées à mieux combler leurs besoins, les élèves ciblé·e·s par ces gestes à mieux s’affirmer, et les jeunes témoins à développer leur degré d’empathie.



Un visionnaire engagé socialement

Formé à l’École nationale de théâtre, le comédien, animateur, chroniqueur, metteur en scène et auteur Jasmin Roy gravite dans le milieu culturel depuis plus de 20 ans. Victime d’intimidation dans sa jeunesse, il publie Osti de fif ! en 2010, ouvrage dans lequel il dépeint en toute transparence la violence homophobe subie pendant son primaire et son secondaire, et les problèmes d’anxiété et de dépression qui le suivront jusqu’à l’âge adulte.



Déterminé à changer la donne et à empêcher que d’autres jeunes vivent une telle situation, il décide de se lancer dans l’entrepreneuriat social avec sa fondation, laquelle compte sur l’appui d’une marraine d’honneur qui a elle-même été victime d’intimidation, la philanthrope Sophie Desmarais.



Des actions concrètes

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a participé activement à la mise en place du Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 du gouvernement du Québec.



Au fil des ans, elle a aussi développé plusieurs outils pour favoriser l’égalité des sexes et des genres en développant des ateliers de sensibilisation, en concevant des outils de réalité virtuelle, en créant des guides pédagogiques et éthiques, ainsi qu’en collaborant aux travaux de la communauté scientifique. On doit à la Fondation, entre autres choses, la publication du Guide pour favoriser une socialisation dynamique chez les adolescent·e·s, un formidable outil pour les professionnel·le·s de l’éducation au niveau secondaire.

Chez EVOL, on croit en un avenir plus humain

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol est une organisation qui soutient les entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui génèrent des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). Son offre de financement, conjuguée à une expérience d’accompagnement personnalisé et des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur.e.s de bâtir des entreprises durables et prospères.



INFOS | evol.ca