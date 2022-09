L’Expérience du festival Black & Blue de retour début octobre

La 31e édition du Black & Blue, le festival LGBTQ+ de renommée internationale, se tiendra durant le weekend de l’Action de grâce, du 6 au 10 octobre prochain, qui coïncide avec le Columbus Day américain.

CRÉDIT PHOTO : Alain Jackinsky



« Après le report des éditions de 2020 et 2021 en raison des contraintes sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19, les conditions sont maintenant au rendez-vous pour le retour du Black & Blue cette année avec beaucoup d’enthousiasme, car nous présenterons l’événement principal du Festival dans un site spectaculaire vraiment unique pour nous, avec un concept bien innovateur », a annoncé Robert J. Vézina, président de la Fondation BBCM.



C’est sous le thème Black & Blue 360° que sera présenté en effet l’événement principal pour la toute première fois à la TOHU, la Cité des arts du cirque de Montréal, le dimanche 9 octobre, de 22 h à 8 h le lundi matin. Pour son retour après deux ans d’absence, le Black & Blue propose un concept circulaire pluridisciplinaire avec une scène centrale 360° dans une salle immersive, sur la musique électronique de DJ invités avec de multiples performances, sous la direction artistique de Louis Guillemette, un artiste, concepteur et professeur à l’École nationale de cirque, ayant de nombreuses réalisations à son actif et avantageusement connu dans la communauté LGBTQ+. Dans l’équipe de design et de production, on compte sur Fred Gouin à la régie technique et Daniel Brazeau aux éclairages.

CRÉDIT PHOTO : Lady McCoy



Dans sa planification de l’événement 2022, le comité organisateur a choisi de favoriser stratégiquement des DJ locaux qui avaient déjà été approchés et engagés en 2021 pour la présentation de l’événement du 30e anniversaire, mais qui a été reporté. « Nous croyons que le contexte actuel, notamment en raison de plusieurs défis reliés à la sortie de crise, est idéal pour soutenir une telle décision, d’autant plus que tous les DJ, artistes et travailleurs culturels ont particulièrement souffert depuis mars 2020. Mais nous ajouterons aussi des nouveaux talents cette année, avec diverses performances rehaussées en danse et en cirque, entre autres », précise-t-on.



Le talent montréalais à l’honneur !

La Fondation BBCM est fière de favoriser et d’appuyer les talents locaux et de mettre de l’avant ce concept d’événement original qui saura plaire à une vaste clientèle d’habitué.e.s et de nouveaux et nouvelles adeptes. Voici donc la liste des DJ déjà connu.e.s par le biais du Black & Blue et/ou populaires sur la scène du nightlife montréalais, qui performeront lors de l’événement principal à la TOHU (en ordre alphabétique) : DJ Alain Jackinsky, DJ Ian Key, DJ Lady McCoy, DJ Luc Raymond, DJ Maus, DJ St-Denis (duo des DJ Alain Vinet & Steve Aries), DJ Stéfane Lippé et DJ Stephan Grondin.

Les autres activités du Festival 2022 Outre l’événement principal de la TOHU, le festival Black & Blue 2022 propose plusieurs autres activités, dont certaines en alliance spéciale avec les organisateurs de District Events et de Pitbull Events, une première du genre.

CRÉDIT PHOTO : IAN KEY



« En cette période postpandémie où la vie reprend son rythme, nous croyons important de travailler en collaboration avec les autres organisateurs majeurs d’événements du genre dans la communauté, en solidarité plutôt qu’en concurrence. C’est pourquoi nous sommes heureux de souligner cette collaboration stratégique réalisée avec ces deux joueurs importants, Pascal Lefebvre (District) et Francis Gaudreault (Pitbull), qui permettra à tout le monde de partager des avantages promotionnels et de favoriser l’attractivité touristique, notamment », explique Robert J. Vézina.

• • •



JEUDI 6 OCTOBRE

• COCKTAIL DE LANCEMENT VIP avec le COMITÉ et PARTENAIRES à la taverne LE NORMANDIE, DJ DanYUL

• SOIRÉE TWINKLE avec thématique disco-pop karaoké, commanditée par Sauna G.I. Joe, à la taverne LE NORMANDIE

• AFTER-TWINKLE au G.I. Joe

VENDREDI 7 OCTOBRE

• COCKTAIL 6 à 9 de MAISON PLEIN CŒUR au BAR LE COCKTAIL

• BAL EN CUIR BLACK & BLUE au LION D’OR, commandité par Sauna G.I. Joe, présenté par BBCM en collaboration avec Pitbull Events et District Events, DJ Ashley Gauthier et DJ Chris Mortagua

• AFTER-BAL EN CUIR au G.I. Joe



SAMEDI 8 OCTOBRE

• HAPPY HOUR (5 À 10) « UNIFORME » BLACK & BLUE au BAR LE STUD, DJ Rémi Trottier et DJ André Morin

• DISTRICT PARTY au CLUB SODA présenté par District Events, en collaboration avec BBCM et Pitbull Events, DJ Paskal Daze et DJ Aron



DIMANCHE 9 OCTOBRE

• LE PARTY BLACK & BLUE 360° à la TOHU, la Cité des arts du cirque de Montréal, le dimanche 9 octobre, de 22 h à 8 h le lundi matin



AUTRES ACTIVITÉS AFFILIÉES

Plusieurs autres activités affiliées sont organisées pendant le Festival, soit des visites au Musée McCord, des repas au restaurant Le Saloon, des visites au Club LaCité (gym officiel). Il y aura aussi un préparty promotionnel Black & Blue au Bar La Fierté au Camping La Fierté le 24 septembre.



CARNAVAL DES COULEURS

Il faut également noter que la Fondation BBCM organise lors du même weekend, du 7 au 9 octobre, un volet majeur gratuit et grand public qui se nomme le CARNAVAL DES COULEURS, dont la scène principale extérieure sera au Quartier des spectacles pour la première fois cette année : www.carnavaldescouleurs.org.



INFOS : BILLETS ET PASSES BLACK & BLUE

On peut déjà se procurer les passes Festival weekend VIP et les passes Festival VIP, le billet combo pour les trois soirées majeures (Événement principal LA TOHU, Bal en cuir au Lion d’Or et District Party au Club Soda), de même que les billets individuels pour Black & Blue 360° (régulier et VIP) sur le site Web de la Fondation BBCM https://bbcm.org/black-and-blue/billets-passes/.



Entre autres, le statut VIP à l’événement principal donne accès à un vestiaire gratuit à la TOHU et au salon VIP qui surplombe la piste de danse circulaire, avec collations et fruits.



Pour plus d’informations : www.bbcm.org

ou la page facebook.com/FondationBBCM

ou par courriel : [email protected]