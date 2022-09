Twitter est de plus en plus envahi de photos nues… dans les Cercles

Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité : les Circles ou Cercle Twitter. L’idée ? Partager un tweet auprès d’une partie de tesfollowers. En gros, c’est comme la fonction «Amis proches» sur Instagram. Tu peux sélectionner «jusqu’à 150 personnes»et «modifier à tout moment qui en fait partie et qui en est exclu» précise le communiqué de presse de Twitter. Ainsi, tu peux tweeter soit à tous tes followers, soit à ton Cercle.

C’est une «nouvelle façon de tweeter à un public plus restreint», car «chacun a désormais la flexibilité de choisir qui peut voir son contenu et interagir avec, tweet par tweet. Il est ainsi plus facile d’avoir des conversations plus intimes et d’établir des liens plus étroits avec les followers de son choix”.

Sauf que les Cercles Twitter se sont retrouvés envahis de photos de nus, notamment des dickpics (des photos de pénis) notamment dans la twittosphère gaie. «Il pleut des gars tout nus dans les Cercles ! J’ai chaud!», ou encore «Sympathiques les cercles, je ne savais pas où tweeter mes nudes» ont tweeté des internautes. Mais à moins d’être dans un Cercle où il y a diffuson de photos nues, vous ne verrez pas ces photos dénudées.

Avant, sur Twitter, beaucoup d’internautes gais ou membres de la communauté LGBTQ+ optaient pour deux comptes différents : un premier compte version grand public, un deuxième compte privé plus sexy. Maintenant, grâce au Cercle, il suffit d’un seul compte Twitter, il n’y a plus qu’à choisir entre partager avec tous ses followers ou juste dans le Cercle.

«Les jeunes LGBTQ+ optent souvent pour la création de comptes privés séparés afin de se sentir plus à l’aise pour partager en ligne avec des personnes qui acceptent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cercle Twitter met le pouvoir entre les mains des personnes sur Twitter en créant un nouveau moyen pour ces dernières de contrôler la façon dont elles se présentent en ligne et de se sentir en sécurité pour s’exprimer»a précisé Belong To, Membre du Twitter Trust & Safety Council, dans le communiqué.

Pour créer un Cercle pour envoyer des nudes, en recevoir, ou pour parler avec tes amis proches, rien de plus simple. Il suffit de faire comme si vous alliez créer un nouveau tweet, et à côté de la photo de profil, clique sur «Public». L’option «Cercle Twitter» ou Twitter Circles va apparaître.

L’inscription «Seules les personnes qui font partie du Cercle Twitter de @ peuvent voir ce tweet» sera précisée sous tes tweets du Cercle. Les tweets du Cercle ne peuvent pas être retweetés, ne peuvent pas être partagés, et toutes les réponses restent privées, et ce même si votre compte Twitter est public. Cela dit, rien n’empêche en revanche les captures d’écran…