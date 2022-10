Dvořák à l’honneur du concert Voix d’espoir

Pour une 23e édition, la Maison du Parc nous présente, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, son fameux concert Voix d’espoir/Voices of Hope. Le samedi 26 novembre, dès 19h30, à l’église St Andrew & St Paul, on pourra y entendre la Messe en D-Dur Op. 86 du compositeur Antonín Leopold Dvorák (1841-1904). On pourra y entendre aussi des œuvres de Anton Bruckner et Johannes Brahms.

On se rappellera que l’année dernière, jusqu’à la dernière minute, on ne savait pas si ce concert pouvait avoir lieu en présentiel en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. «Mais cette année, heureusement, il n’y a pas de limites, donc ça veut dire qu’on peut accueillir les gens jusqu’à pleine capacité de l’église, soit environ 1 200 personnes», dit Monique Drolet, la directrice du développement à la Maison du Parc, avec grand soulagement.

Antonín Leopold Dvorák (1841-1904), né dans le royaume de Bohème (maintenant la République tchèque), nous a offert tout un héritage, soit 189 œuvres musicales (concerts, musique de chambre, symphonies, poèmes symphoniques, etc.).

Composée en 1892, numérotée d’abord Op. 76 puis Op. 86, cette messe devait à l’origine n’être chantée que par un petit chœur, des solistes et jouée à l’orgue. Mais à la demande de collaborateurs londoniens, Dvorák fini par réarranger la messe pour en faire une œuvre pour une grande chorale et pouvant être interprétée par un orchestre symphonique. Très mélodieuse, lente avec certaines envolées, «cette très belle messe est pourtant rarement jouée, c’est pourquoi on a décidé de la présenter cette année ce qui n’a jamais été fait auparavant dans ce concert de Voix d’espoir», dit Monique Drolet.

La Messe en D-Dur Op. 86 est très contemplative et invite à l’introspection et à la réflexion. Chantée en latin, cette messe de Dvorák plaira aux mélomanes par son rythme. Du Kyrie Eleison en passant par le Gloria et le Sanctus, on sera conquis par ces chants parfois d’une incroyable douceur et parfois par de grands crescendos…

Comme à l’habitude, des artistes de l’Association des musiciennes et musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et le chœur de l’église St. Andrew and St. Paul accompagneront la belle brochette de solistes ce soir-là : Brittany Rae, soprano, Marie-André Mathieu, mezzo-soprano, Thomas Macleay, ténor, John Giffen, baryton-basse, et Jean-Willy Kunz sera à l’orgue. Le tout sera sous la direction de la maestra Léa Moisan-Perrier.

C’est très bien et c’est très beau un tel concert, mais il ne faut pas oublier pourquoi on tient une telle activité. «La finalité est toujours la même, que la Maison du Parc puisse continuer sa mission et garder ses portes ouvertes parce que nos subventions ne suffisent pas […]», souligne Monique Drolet. Une des rares maisons d’hébergement communautaire pour personnes vivant avec le VIH-sida au Québec, la Maison du Parc a été fondée en 1991, soit à une époque où il n’y avait pratiquement aucun traitement ni médicament. La Maison du Parc était, à toute fin pratique, un endroit où les gens pouvaient mourir dans la dignité et avec respect. Au fil des ans, elle a adapté ses services pour accueillir des gens fragilisés face à la maladie et qui avaient besoin de plusieurs types de soutien.

«Maintenant qu’on peut remplir l’église à pleine capacité, on estime pouvoir recueillir une somme de 125 000$ en 2022», poursuit Monique Drolet.

«Nous remercions chaleureusement le groupe BMO qui est encore notre commanditaire principal encore cette année ainsi que les autres partenaires qui nous aident aussi […]», note la directrice du développement à la Maison du Parc, Monique Drolet.

Rappel : concert le samedi 26 novembre, à 19h30, à l’église St. Andrew and St. Paul, rue Sherbrooke Ouest à l’angle de Redpath. Billets à 35$.

INFOS | Pour se procurer les billets https://www.maisonduparc.org ou au 514-523-6467