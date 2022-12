Inspirations pour leur look de fin d’année…

Nous avons demandé aux gagnantes de Canada’s Drag Race et à d’autres queens de Canada VS the World de nous décrire qui leur a inspiré leur look de fin d’année.

Rita Baga

Pascale Bussières a su brillamment faire revivre sur grand écran une grande dame de notre culture francophone, Alys Robi. D’ailleurs, son interprétation remarquable dans Ma Vie en Cinémascope lui a valu le prix Génie de la meilleure actrice. Ce film m’a émue pour avoir su retracer avec talent la carrière de la première artiste québécoise à avoir brillé à l’international. De plus, cette magnifique carrière a débuté au Théâtre National en 1936, dans le quartier que l’on appelle aujourd’hui le Village, quartier qui se veut bienveillant pour les communautés issues de la diversité sexuelle et de genre.

Kendall Gender

Après avoir rencontré Amanda Brugel sur le panel des juges de la deuxième saison de Canada’s Drag Race, et en tant que grande fan de The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate), le choix de me glisser dans ses souliers — ou dans ce cas-ci, dans ses chaussons — était tout naturel.

Icesis Couture

J’ai choisi Pamela Anderson en tant que l’incontournable C.J. Parker dans

Baywatch parce que pour ma génération, Pamela Anderson, c’est LA bombe blonde! Plus jeune, Pamela était placardée partout sur mes murs, se retrouvait dans ma télé, et sur les couvertures de tous mes magazines. Elle était LA définition de la beauté pour moi, et c’est un peu grâce à elle que je me

suis lancée comme drag queen. C’est une icône canadienne, et j’en suis très fière.

Priyanka

Ed the Sock — je sais, tout un choix! J’ai grandi à Whitby, en Ontario, et j’ai toujours voulu faire de la télé, alors tout ce que je faisais, c’était regarder la télé et observer les animateurs et animatrices. Ce qui m’intéressait chez Ed the Sock, c’était sa façon d’être et d’interviewer complètement décomplexée. Ça m’a inspirée à être qui je voulais et à continuer à faire les choses comme je l’entends.

Gisèle Lullaby

Pour moi, Anne Dorval est l’une des artistes, au Canada, des plus remarquables et polyvalentes que je connaisse! De Chambre en Ville, aux films du magnifique Xavier Dolan, elle a su donner des performances des plus marquantes et touchantes! À mes yeux, ses collaborations avec l’auteur et génie Marc Brunet dont les jumelles Rockwell, ont inspiré grandement mon sens de l’humour! Encore, à ce jour, Ashley est le personnage le plus difficile que j’ai eu à interpréter, mais qui m’apporte énormément de plaisir à incarner! Je lui rends hommage aujourd’hui parce qu’elle est incomparable, inspirante et n’a absolument pas peur de l’auto-dérision, tout comme moi!

Stephanie Prince

Sandra Oh est l’une des actrices d’ici les plus talentueuses et influentes et compte à son actif des succès grand public comme Dr. Grey, leçons d’anatomie et Killing Eve — et même une scène à tout casser dans Le journal d’une princesse!

