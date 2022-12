Un ancien des Blue Jays devient le 3e joueur de la MLB à sortir du placard

T.J. House, 33 ans, a fait sa sortie dans une publication sur Facebook où il a annoncé ses fiançailles avec son partenaire. Il est le troisième joueur du baseball majeur à révéler son homosexualité après avoir pris sa retraite.

Un ancien lanceur des Blue Jays de Toronto a écrit mercredi une petite page d’histoire en révélant son homosexualité sur les réseaux sociaux en marge de la promulgation d’une loi aux États-Unis protégeant l’union de personnes du même sexe.

«L’adoption aujourd’hui du Respect for Marriage Act nous protège pour que nous ayons les mêmes droits et chances que chacun d’entre vous. Il protège les mêmes avantages. Il nous rend égaux. Il permet à Ryan Neitzel et moi de nous unir et de créer quelque chose de beau», a-t-il écrit jeudi.

«L’amour, voyez-vous, c’est pour tout le monde », a-t-il ajouté.

En affirmant son orientation sexuelle, House n’est devenu que le troisième ancien joueur du baseball majeur à le faire. Glenn Burke a été le premier – et le seul pendant qu’il était en activité à ce jour – à révéler qu’il est homosexuel, dans les années 1970.

Billy Bean, vice-président de la diversité, de l’équité et de l’inclusion pour le baseball majeur, était le seul autre à avoir suivi la même démarche. Il en a fait l’annonce dans une entrevue en 1999 au terme de sa carrière de joueur.

T.J. House a disputé quatre saisons dans le baseball majeur, de 2014 et 2017. Il a passé trois saisons avec les White Sox de Chicago et une autre avec les Blue Jays de Toronto, sans compter toutes ses années dans les ligues mineures. Il a pris sa retraite en 2020, à l’âge de 30 ans.