L’athlète australien et militant gai Simon Dunn a été retrouvé mort

À seulement 35 ans, le rugbyman et ex-champion de bobsleigh, Simon Dunn, connu pour son engagement et sa fierté à toute épreuve, a été retrouvé mort ce samedi 21 janvier, dans son appartement de Surry Hills à Sydney. La cause du décès n’est pas connue à ce jour.

Dans un communiqué, la police australienne déclare avoir été appelée ce matin là pour signaler que le corps du jeune homme avait été trouvé sans vie dans son appartement : « Le corps serait celui de l’occupant de 35 ans. Des agents de la zone de police de Surry Hills ont ouvert une enquête sur les circonstances entourant sa mort, qui ne sont pas considérées comme suspecte », selon le porte-parole de la police.

En 2021, après des années de pause, Simon Dunn avait annoncé son projet de se remettre au bobsleigh pour représenter l’Australie aux Jeux Olympique d’Hiver de Beijing de 2022. Un objectif qui s’est rapidement envolé à cause d’une violente blessure au biceps lors de ses entrainements.

Par la suite, en juillet dernier, dans un triste post Instagram, l’athlète annonçait sa séparation avec Felix Maisey-Curtis, l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. Par la même occasion, il laissait entendre que l’année 2022 avait été « une année difficile marquée par une perte personnelle », sentiment définitivement entériné par sa soudaine rupture amoureuse.

Malgré ça, le 1er janvier, Simon Dunn évoquait son envie de laisser ces évènements derrière lui pour commencer la nouvelle année sous les meilleurs auspices : « Salut 2023 ! Je laisse les montagnes russes de 2022 dans le passé… ».

Si les deux dernières années de sa vie n’ont sûrement pas été des plus joyeuses, Simon Dunn n’a cessé tout au long de sa carrière de faire parler de lui pour sa joie de tous les instants et son amour pour la communauté LGBTQI+. Sur ses réseaux sociaux, il s’affichait souvent en costumes, tantôt en tenue de lutteur, tantôt en Père Noël, voire tout simplement dénudé dans les bois.

Checking into Montana with a cowboy hat and long johns! pic.twitter.com/esfFct3Ovc — Simon Dunn (@BySimonDunn) November 21, 2015

En plus de ces amusantes photos sur Instagram, Simon Dunn était avant tout un militant important de la communauté LGBTQI+, travaillant avec plusieurs associations à but non-lucratif comme Give Out ou en tant qu’ambassadeur de la Bobby Goldsmith Foundation qui lutte contre le VIH. « Ma passion de travailler pour ma communauté et ses organisations, en explorant de nouvelles manières de contribuer », écrivait-il sur ses réseaux sociaux.

En 2018, une photo de lui et de son ex-copain s’embrassant sur un terrain de rugby était devenue virale. Avec ce cliché, Dunn souhaitait « montrer que les sportifs gays n’avaient pas à se cacher ». À son échelle, Simon Dunn aura fait beaucoup. On se souviendra de lui comme d’un homme engagé et éveillé, parti bien trop tôt.