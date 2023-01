ALLUMEZ VOTRE BOYFRIEND DE PARTYLITE !

Vous recherchez la fraîcheur qu’offre une bougie parfumée ? Avec Boyfriend, la collection au masculin de bougies parfumées de PartyLite, vous avez le choix de différentes fragrances portant des noms masculins.

Amoureux des grands espaces? CHRIS est la fusion parfumée de l’ambre et du patchouli rafraîchis d’un voile de lavande et d’une touche de mousse verte. Décontracté et confiant? Optez pour BRAD, une fragrance aux profondeurs cachées, qui associe sauge bleue, bergamote et noix de coco additionnées de sel de mer et de notes boisées. Vous avez une personnalité élégante, charmante, douce et vive? HARRY allie melon juteux et fraises des bois, arrosées d’eau citronnée et de sirop de sucre. Vous avez l’étoffe des grands héros? Avec GEORGE, place aux notes masculines de musc et de cuir, adoucies de bois de santal et d’un soupçon de rose et de bergamote.

