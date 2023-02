En Égypte, la police traque les homosexuels sur les applications de rencontre

L’homosexualité est fortement stigmatisée en Égypte, où une cyberpolice spécialisée pourchasse les personnes LGBTQ+ en ligne, en utilisant de faux profils sur les applications de rencontre, rapporte la BBC.

En Égypte, La police mène depuis plusieurs années une vraie chasse aux sorcières contre la communauté LGBTQ+, dont plusieurs membres sont piégés par le biais d’applications de rencontre, selon une enquête menée par la BBC et fondée sur des échanges et des rapports d’arrestation policiers.

Il n’existe pas de loi explicite contre l’homosexualité en Égypte, mais le crime de “débauche” – une loi sur le travail sexuel – est utilisé pour criminaliser la communauté LGBTQ+, aidée par l’homophobie omniprésente qui imprègne tous les aspects de la société égyptienne.

Et il semble que l’atmosphère est récemment devenue beaucoup plus brutale, et les tactiques de traque des personnes LGBTQ+ plus sophistiquées.

«Le simple fait d’utiliser les applications peut constituer un motif d’arrestation fondé sur l’incitation à la débauche ou les lois sur la moralité publique en Égypte»”, déplore le média britannique, qui révèle le contenu de plusieurs conversations ayant eu lieu entre des agents de la police se faisant passer pour de simples utilisateurs d’applications de rencontre et des membres de la communauté LGBTQI.

Les transcriptions présentées dans les rapports d’arrestation de la police montrent comment les agents se font passer pour des internautes afin de rechercher – et dans certains cas de fabriquer des preuves contre – des personnes LGBTQ+ à la recherche de rendez-vous en ligne.

Dans l’une d’elles, un policier semble faire pression sur un jeune Égyptien pour qu’ils se rencontrent en personne, et qu’il puisse l’arrêter.

Il est extrêmement difficile pour les personnes LGBTQ+ de rencontrer ouvertement des partenaires potentiels en public en Égypte, et les applications de rencontre sont donc un moyen populaire de le faire. Mais le simple fait d’utiliser ces applications – quelle que soit votre sexualité – peut constituer un motif d’arrestation en vertu des lois égyptiennes sur l’incitation à la débauche ou la moralité publique.

Les Égyptiens ne sont pas les seuls à être visés. Dans une transcription, la police décrit l’identification d’un étranger, que nous appellerons Matt, sur l’application de rencontre gay populaire Grindr. Un informateur de la police a alors engagé la conversation avec Matt, et – selon la transcription – Matt «a admis sa perversion, sa volonté de se livrer à la débauche gratuitement, et a envoyé des photos de lui-même et de son corps».

Matt a déclaré à la BBC qu’il avait ensuite été arrêté, accusé de «débauche» et finalement a été expulsé.

Dans certaines transcriptions, la police semble essayer de faire pression sur des personnes qui semblent simplement chercher des rendez-vous ou de nouvelles amitiés pour qu’elles acceptent des relations sexuelles contre de l’argent. Les experts juridiques égyptiens nous disent que prouver qu’il y a eu un échange d’argent, ou une offre d’argent, peut donner aux autorités les munitions dont elles ont besoin pour porter une affaire devant les tribunaux.

Le gouvernement égyptien a parlé publiquement de son utilisation de la surveillance en ligne pour cibler ce qu’il décrit comme des «rassemblements homosexuels».

En 2020, Ahmed Taher, ancien assistant du ministre de l’Intérieur pour les crimes sur Internet et la traite des êtres humains, a déclaré au journal Ahl Masr : «Nous avons recruté des policiers dans le monde virtuel pour découvrir les masses de fêtes sexuelles collectives, de rassemblements homosexuels.»

Le ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré à la BBC qu’aucun financement britannique n’avait servi à former la police égyptienne à des activités en rapport avec les allégations formulées dans l’enquête.

La députée britannique Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères, a déclaré à la BBC qu’elle souhaitait que davantage de mesures soient prises pour avertir les voyageurs LGBTQ+ des risques dans des pays tels que l’Égypte, “où leur sexualité pourrait être utilisée comme une arme contre eux”.

«Je demande instamment au gouvernement égyptien de cesser toutes les activités qui ciblent les individus sur la base de leur orientation sexuelle.»