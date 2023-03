Michel Dorion et son agence MIDOR seront les vedettes d’une nouvelle émission

Le 25 janvier, on nous annonçait une belle et grande nouvelle dans le milieu de la drag à Montréal. Non, il ne s’agit pas d’une énième compétition à la RuPaul’s Drag Race, mais bien d’un « docuréalité » mettant en vedette les drags des Productions MIDOR de Michel Dorion et de son complice Jean-Sébastien Boudreault. Le tout sera présenté sur la chaine Moi et Cie. L’émission sera tout simplement intitulée L’agence.

« Pionnière du genre au Québec, l’entreprise [MIDOR] en pleine expansion représente déjà une dizaine de drags que l’on suivra à travers leurs contrats tous plus éclatants et étonnants les uns que les autres, de même qu’entre elles, à travers leur dynamique et leur univers bien personnels », peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant cette nouvelle émission produite par les Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu.

Il s’agit ici d’un « docuréalité » de 12 épisodes de 30 minutes présentant chacun, on l’aura bien compris, non pas uniquement Michel Dorion, mais bien la dizaine de drags représentées par l’agence Productions MIDOR, qui compte dans ses rangs des artistes telles que Océane Aqua Black, Miss Butterfly, Adriana, Érica, Chouchoune, Nana de Grèce, Crystal Starz ou Ciatha Night, entre autres.

« Plus que jamais, les reines de la nuit sortent du Village à toute heure du jour. Tout le monde se les arrache : des conventions de salons funéraires aux mariages extravagants de Laval, en passant par les restos chinois d’Hochelaga, les campings de l’Abitibi ou les festivals westerns. Comme on peut s’en douter, les conditions de travail varient beaucoup d’un endroit à l’autre. Sur scène comme en coulisses, les drags en voient de toutes les couleurs. Leurs personnalités flamboyantes transforment chaque contrat en aventure mémorable, parfois même épique ! La série nous les présentera aussi au quotidien, sans maquillage. L’agence, c’est le glam qui rencontre la vraie vie », indique-t-on dans cette annonce.

Rejoint au téléphone, Michel Dorion a dit être « très excité par cette émission-là », mais ne pouvait pas donner d’entrevue en ce moment comme le stipule l’accord avec Moi et Cie.

Cette émission sera réalisée par Simon Sachel qui a été à la barre, entre autres, de Star Académie, Beach Club ou encore de Un zoo pas comme les autres.

« Avec sa galerie de personnages extravertis, divertissants et hauts en couleur, L’agence promet de faire vivre au public des moments absolument savoureux. Pilotée par un réalisateur [Simon Sachel] qui possède à la fois le sens du récit et le sens de l’humour, cette nouvelle série portera un regard original et inédit sur un sujet totalement dans l’air du temps », avance Johanne Ménard, directrice de contenus originaux, documentaires et style de vie, chez Québecor Contenu.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les Productions Déferlantes, fondée en 2015, cette maison de production a réalisé certaines des émissions les plus regardées par le public québécois comme Star Académie, La Voix, Chanteurs masqués, L’Île de l’amour, Sortez-moi d’ici ou encore des magazines tels que Coups de food ou Station Potluck et tant d’autres.

Pour l’instant, le tournage de L’agence vient à peine de débuter et on ne connait pas de date de diffusion sur Moi et Cie. Dès qu’il y aura de nouveaux développements ou que Groupe TVA nous fera part de la grille horaire sur Moi et Cie, nous en informerons le public LGBTQ+.6

INFOS | www.productionsmidor.com