Un sursis pour la ligne d’écoute de nuit d’Interligne

L’organisme a reçu des fonds lui permettant de maintenir temporairement un service minimum 24/7.

Le 16 novembre dernier, l’organisme chef de file au Québec en matière d’aide et de renseignements auprès des personnes concernées par la pluralité des genres et la diversité sexuelle, Interligne, annonçait sa fermeture imminente le 31 mars 2023.

À la suite d’une campagne de pression médiatique à l’automne et d’une campagne publicitaire cet hiver, l’organisme a reçu un appui des partis d’opposition provinciaux ainsi que le soutien indéniable de la population québécoise. Interligne a pu bénéficier de suffisamment de financement pour lui permettre de maintenir un service minimum pendant la nuit.

«Jamais on n’aurait pensé que la mobilisation de la communauté et du milieu corporatif aurait pu nous aider à prolonger notre ligne d’écoute de nuit», souligne Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne. «Ça nous permet de gagner du temps, de continuer à sauver des vies pendant qu’on continue la discussion avec le gouvernement du Québec.»

En moyenne, plus de 35 000 personnes LGBTQ+ par année font appel à la ligne d’écoute d’Interligne, dont le tiers appelle la nuit. Les personnes ayant recours au service d’aide et de renseignements entre minuit et huit heures appellent souvent pour exprimer une détresse encore plus urgente, à des moments où un soutien psychologique et une intervention de crise sont plus que nécessaires.

Rappelons qu’Interligne demande 300 000 $ d’augmentation de son financement à la mission afin de pérenniser son service 24/7 et d’offrir des conditions de travail décentes à son personnel. Cette contribution du gouvernement permettrait ainsi à l’organisme de ne plus être dans une situation d’urgence quant au maintien de ses services et à la rétention de son équipe.