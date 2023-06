La diversité, l’équité etl’inclusion, intégrées à la culture d’entreprise chez Air Canada

Air Canada a adopté au cours des années plusieurs pratiques et politiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) pour tous ses employés y compris les employés de la communauté LGBTQ2+. Les initiatives mises en place auprès du personnel pour rendre le milieu de travail plus inclusif et respectueux de la diversité sexuelle et de genre sont nombreuses et ont débouté dès le

milieu des années 1990.

En 1996, la compagnie a d’abord modifié ses politiques en ressources humaines (RH) en reconnaissant les conjoints de mêmes sexes leur permettant ainsi d’avoir accès à tous les avantages sociaux. Plus récemment, Air Canada a montré son leadership en étant la première compagnie aérienne à laisser tomber le « Monsieur- Madame » aux débuts de ses annonces-passagers à bord de ses vols en 2019, suivi par d’autres transporteurs tels que British Airways et Lufthansa en 2021. Précisons que la pratique s’applique également aux annonces-passagers faites aux aéroports. Au cours des dernières années, Air Canada a aussi apporté des changements informatiques pour permette désormais à ses passagers de pouvoir s’identifier autrement que par l’identité binaire, en proposant, les options « non divulgué » et « non spécifié » aux formulaires d’identification personnel à l’achat de billets d’avions en ligne sur aircanada.com. Air Canada a aussi augmenté sa participation et sa visibilité lors des différentes activités, défilés de la fierté à travers le pays, ce qui a donné aux employés l’occasion de

s’engager et de créer des liens d’Ouest en Est. Cette visibilité a aussi montré publiquement l’appui de la compagnie auprès de ses employés de la communautés LGBTQ2+ et ses alliés. Plusieurs mesures ont été implantées au cours des deux dernières années pour rendre le milieu de travail plus inclusif, soit de la formation, de nouvelles normes et pratiques.

Uniformes

Afin de devenir une entreprise plus inclusive, Air Canada a modifié ses normes d’uniforme, de telle sorte que les employés peuvent désormais combiner des éléments d’uniforme coupés traditionnellement pour homme et pour femme. Les employés portant l’uniforme ont accès à la fois aux sections coupe femme et coupe homme du catalogue, ce qui leur permet, s’ils le souhaitent, de combiner des éléments ou de sélectionner un uniforme correspondant à leur identité. Les employés peuvent également désormais commander des insignes nominatifs et des cartes professionnelles incluant leurs pronoms. Et les employés en uniforme peuvent commander des écussons réfléchissants ou des épinglettes (selon leur uniforme) comprenant leurs pronoms.

Abréviation

Sur l’avis de l’équipe des Solutions linguistiques, la Société utilise désormais le nom et l’abréviation « LGBTQ2+ » pour nommer les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers (ou, parfois, en questionnement) et bispirituelles. Le signe « plus » représente d’autres identités, comme les personnes asexuelles, androsexuelles ou bicurieuses. Nous demandons aux employés d’utiliser ces termes lorsqu’ils y font référence dans une communication.

Lieu de travail

Air Canada a également mis en place l’accès à des toilettes non-genrées dans les locaux de son siège social à Montréal.

Diverstissement à bord

Aussi, Air Canada a également eu recours à son système de divertissements à bord pour sensibiliser ses passagers à la réalité de la communauté LGBTQ2+ au moyen de films, d’émissions de télévision et de documentaires. Dans cette optique de sensibilisation, Air Canada a permis à Gina Hole Lazarowick de présenter son documentaire Krow’s TRANSformation devant des politiciens au Parlement d’Ottawa, de faire traduire la vidéo et de mettre le documentaire dans son système de divertissement à bord à compter de juin 2023, à temps pour la saison de la Fierté!

Campagne auto-identification

En tant qu’entreprise sous juridiction fédérale, Air Canada est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et a l’obligation de rapporter annuellement la composition de son effectif en ce qui concerne, le genre, les minorités visibles, les personnes autochtones et les personnes en situation d’handicap. En 2021, la compagnie a décidé d’aller plus loin et d’ajouter des questions au questionnaire d’auto-identification, que les employés peuvent répondre de façon volontaire aux questions. Les questions supplémentaires, qui inclues l’identité de genre, l’expression de genre et l’orientation sexuelle, permettront d’identifier de barrières potentielles et d’éliminer des désavantages vécus par certains groupes sous-représentés. En printemps 2023, une nouvelle campagne a été lancée avec témoignages à l’appui et message de la haute-direction pour augmenter la participation des employés.

La collecte de ces renseignements est un processus essentiel qu’utilisera Air Canada pour mesurer l’efficacité et les progrès de ses initiatives de diversité, ainsi que ses programmes pour favoriser la participation équitable à tous les échelons de la Société. « Nous avons besoin que le plus grand nombre d’employés possible s’auto-identifient afin d’avoir un ensemble de données solide. »



INFOS | https://www.aircanada.com