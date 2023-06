Pour profiter de l’été au maximum, direction parc Jean-Drapeau!

Cet été, évadez-vous sans quitter la ville grâce à cette oasis unique et exceptionnelle! Accessible en métro, le parc Jean-Drapeau vous propose une foule d’activités pour tous les goûts. Que ce soit pour vous baigner dans l’un des plus beaux complexes aquatiques extérieurs, pour vous prélasser au soleil sur une plage de sable doré, pour vous divertir par des activités citoyennes ou pour simplement venir pique-niquer dans de magnifiques jardins, le Parc a de quoi satisfaire petits et grands!

Le Complexe aquatique

C’est l’endroit idéal pour se rafraîchir lors des belles journées d’été! Avec sa piscine récréative chauffée dès l’arrivée du beau temps, le Complexe aquatique permet de satisfaire tous les amateurs de baignade, que ce soit pour le bain libre ou pour la nage en longueur. De plus, une zone de jeux d’eau accessible universellement permet à tous de se rafraichir de façon amusante et sécuritaire. Plusieurs activités sont planifiées cet été dont de l’Aqua Zumba, les Dimanches famille, la Tournée dans l’eau, etc.

La Plage Jean-Doré

La Plage est le lieu incontournable pour se prélasser au soleil sur une belle plage dont la qualité d’eau est exceptionnelle. Envie de vous amuser? Mettez-vous au défi dans l’Aquazilla, une structure gonflable géante qui mettra vos habiletés à rude épreuve ou, encore, rendez-vous au Pavillon des activités nautiques pour louer une embarcation de votre choix (canot, kayak, pédalo ou SUP). Vous aurez aussi le loisir de jouer une partie de volleyball de plage amicale ou profiter de prêt de jeux grâce à Décathlon.

Activités citoyennes à la roseraie du Hélène-de-Champlain

Le Parc propose des activités citoyennes gratuites tout l’été, à la roseraie du Hélène-de-Champlain. Avec sa programmation diversifiée, vous pourrez participer à des ateliers qui vous permettront d’en apprendre plus sur différents sujets de façon ludique, créative et éducative! Au menu : cours de yoga en plein air, apiculture et visites de ruches, fabrication d’abri d’insectes, aquarelle en plein air, découvertes historiques et bien plus!

Casser la croûte au Parc

Vous avez une petite fringale? Pas de soucis, le Ste-Hélène Bistro-Terrasse situé sur l’Espace 67 aura de quoi vous satisfaire! Venez siroter votre boisson préférée sur sa belle terrasse avec vue sur le centre-ville ou encore prendre un repas entre amis. Le Bistro est l’endroit parfait pour se ravitailler lors des belles journées d’été!

INFOS | https://www.parcjeandrapeau.com



https://www.youtube.com/@parcjeandrapeau/videos