Fiançailles de deux «classiques»

Le 7 juillet dernier, le chef d’orchestre Francis Choinière et le chanteur et acteur Sam Champagne ont annonçé, sur leurs pages Facebook respectives, qu’ils venaient de se fiancer

Francis Choinière (qui a fait la couverture de Fugues en septembre 2021) a fait ses premières armes comme chef de chœur, une activité qu’il n’est pas près d’abandonner, lui qui a fondé l’Orchestre philharmonique et chœur des mélomanes (OPCM) en 2016, deux ans avant GFN Productions.

Sam Champagne est un chanteur, acteur, et producteur de concerts canadien avec une voix d’une justesse impeccable, qui se produit également comme l’un des trois membres du trio pop opératique LYRICO. Il occupe également le poste de directeur exécutif de l’Orchestre philharmonique et chœur des mélomanes (OPCM) depuis 2019.

Les carrières parallèles de ses deux jeunes hommes talentueux se rejoignent dans l’objectif de rendre la musique classique accessible au grand public.

Le couple a opté pour la bague Trinity de Cartier. Cette bague emblématique qui se situe à la frontière de la joaillerie et de la sculpture, du jeu et du symbole est née de l’imaginaire de Louis Cartier en 1924. Lignes pures, justesse des proportions, elle se compose de trois anneaux entrelacés et mobiles, en or jaune, or gris et or rose.

Félicitations aux nouveaux fiancés!