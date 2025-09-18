Monét X Change est fiancée! Et elle débarque (enfin) dans Survivor

Grande gagnante de RuPaul’s Drag Race All Stars 4 et coqueluche du podcasting queer, Monét X Change s’apprête à relever un tout nouveau défi : Survivor.

Une version express de Survivor

La drag queen new-yorkaise fait partie des huit personnalités choisies pour un spin-off de la célèbre téléréalité, qui réunit cette fois des créateurs de contenu web. Aux côtés de Monét, on retrouve notamment Hannah Kosh (Unwell), l’influenceuse beauté Alyssa Amoroso et le TikToker Davis Burleson.

Tourné aux Fidji, le projet a été condensé en une expérience de moins de 48 heures : bâtir un camp de fortune, apprendre à faire du feu, participer à une épreuve d’immunité, dénicher des totems et, bien sûr, affronter le fameux conseil tribal. Bref, tout ce qui fait la recette de Survivor, mais en accéléré.

Selon Parade, cette mini-série sera diffusée jeudi sur la chaîne YouTube officielle de Survivor. D’après le blogueur Tommy Scibelli (Barstool Sports), lui-même participant, le montage final devrait tenir en un seul épisode.

Une stratège née

Les fans d’All Stars 7 savent que Monét est une joueuse redoutable quand vient le temps de manipuler, planifier et former des alliances. On se souviendra de son pacte façon Survivor avec Trinity the Tuck, sa « jumelle » et co-lauréate d’All Stars 4.

Cette fibre stratégique lui sera bien utile non seulement dans ce spin-off, mais aussi dans The Traitors (Les Traîtres), téléréalité primée aux Emmy Awards. Monét figure au casting de la quatrième saison, aux côtés de personnalités queer comme le patineur artistique Johnny Weir et le gagnant de Survivor Yam Yam Arocho. Elle suit ainsi les traces d’autres queens comme Peppermint et Bob the Drag Queen, déjà passées par la franchise.

Une annonce double : télé et amour

Cerise sur le gâteau : cette aventure télévisuelle survient juste après une grande nouvelle personnelle. Monét a révélé sur Instagram qu’elle est fiancée à son partenaire Andy Short.

« Locked in », a-t-elle écrit en légende d’une photo, déclenchant une avalanche de félicitations de la part de ses consœurs drag. Symone (saison 13), Alexis Michelle (saison 9) et Jimbo (gagnante d’All Stars 8) comptent parmi celles qui ont applaudi la nouvelle.

Entre ses projets télé et ses fiançailles, Monét X Change prouve qu’elle sait autant briller dans la vie personnelle que dans les jeux stratégiques. Et cette fois, ce sera Survivor qui aura droit à sa touche de charisme, d’unicité, de nerf et de talent.