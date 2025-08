Le patineur artistique olympique Paul Poirier annonce ses fiançailles : «Il a dit oui»

Paul Poirier, médaillé olympique en danse sur glace, a choisi la simplicité et l’authenticité pour demander son copain en mariage.

L’annonce est discrète, mais pleine de tendresse. Le patineur artistique canadien Paul Poirier a révélé il y a quelques jours sur Instagram qu’il s’est fiancé à son amoureux, Kevin.

« On a fait une p’tite affaire 💛 (il a dit oui) », a-t-il écrit dans une publication accompagnée d’une photo du couple.

Paul Poirier, à droite, et son fiancé Kevin, à gauche, montrant leurs anneaux de fiançailles.

Dans une entrevue avec Outsports, l’athlète de 33 ans a confié que la demande s’est faite à la maison, tout simplement, lors de leur routine du soir. « C’était un moment tranquille, doux, qu’on a partagé à deux. Ensuite, on a pu annoncer la nouvelle à nos familles et à nos ami·es proches. On est vraiment excités! »

Aucune date de mariage n’a encore été annoncée. Mais ce geste intime s’inscrit dans une trajectoire fidèle à l’image de Poirier : celle d’un athlète ouvertement gai, authentique et discret. Celui qui se décrit comme un introverti n’avait pas besoin de grands artifices pour marquer l’occasion — une demande à la maison lui ressemble parfaitement.