Le mariage gai en France : une exposition virtuelle !

Bien que l’obtention du mariage gai au Québec/Canada (en 2003 au niveau des tribunaux et en 2005 au Parlement, avec la Loi sur le mariage civil) soit la résultante d’un long combat, il n’a pas suscité un débat aussi houleux qu’en France. Alors que la République française célèbre le dixième anniversaire de l’adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, une exposition virtuelle vient en souligner la petite histoire.

Intitulée Mémoire de luttes, l’exposition porte son regard sur les mois qui ont précédé la mise en vigueur d’une loi qui a profondément divisé la France, générant des appuis publics, mais également de nombreuses interventions disjonctées et manifestations forcenées.

Réalisée par Didier Reynaud, fondateur de Conseil Équitable, en partenariat avec neuf organisations, dont France.tv pour tou.t.es, l’Association des salariés LGBT du groupe France Télévisions, Komitid, Fierté Montpellier et le centre d’archives Mémoires minoritaires, l’exposition est constituée d’une trentaine de photographies qui, au fil d’une narration truffée d’anecdotes et d’extraits de discours ou de témoignages, relatent les moments clés des dernières étapes de cette course à relais échevelée menant à l’égalité.

Elle se décline en plusieurs modes d’accès et est entièrement gratuite. On peut y déambuler en mode autonome, à travers les photographies affichées au sein d’une salle d’exposition virtuelle, ou privilégier un mode plus traditionnel, au fil d’une vidéo continue présentée sur la chaine YouTube de Didier Reynaud. Il est possible d’acquérir certains produits dérivés, de même que des reproductions des photos présentées dans le cadre de l’exposition : les profits sont versés au projet Big Tata articulé autour d’initiatives dédiées aux archives et mémoires LGBTQI+ francophones.

INFOS | Site interactif de l’exposition : https://www.conseil-equitable.com