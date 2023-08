Prêts pour le Party ? l’International de Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu

À compter du 11 août, la magie s’installera dans le ciel pour la 40e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu! À seulement 35 minutes de Montréal en voiture et accessible par les transports en commun, 7 jours et 7 soirées musicales hautes en couleur se préparent ! Les festivaliers pourront vibrer au rythme d’une programmation d’envergure, proposant un heureux mélange entre des artistes internationaux, canadiens et québécois. Il y en aura pour tous les goûts et ça promet d’être festif !

Êtes-vous prêts pour aller faire le party avec les grandes stars de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu?

International de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu



Parmi celles-ci, nous retenons le samedi 12 août ou deux grandes icones pop d’ici et d’ailleurs se réunissent : Marie-Mai et Bebe Rexha ! DJ Karaba, danseurs, pyrotechnie et de nombreux, nombreux hits vous y attendent. Bebe Rexha qui connait une ascension fulgurante promet tout un spectacle avec sa voix puissante et sa présence scénique captivante. L’artiste derrière de nombreux succès mondiaux tels que In the Name of Love et I’m Good (Blue) cumule des milliards d’écoutes sur les plate-formes ! Marie-Mai la précèdera sur scène, son seul spectacle de l’été dans lequel elle fera tous ses plus grands hit, entouré de l’incroyable troupe de danse CONVERSION native de Trois-Rivières et qui vient tout juste de remporter la première position du célèbre concours Canadian’s got talent! ÇA PROMMET!

NE-YO promet une soirée caliente le samedi 19 août entouré de ses musiciens et danseurs sur tout juste après les spectacles de l’humoriste Mathieu Dufour et de l’artiste Claudia Bouvette. Avec plus de 20 millions d’albums vendus, NE-YO a connu un très grand succès instantané dès la sortie de son premier extrait « So Sick », en 2005, qui atteint la première place du Billboard Hot 100 et obtient la certification quadruple platine. Depuis, il cumule les succès avec les pièces « Sexy Love », « Closer », « Because of You », « Miss Independant » et « Push Back ». Ses duos avec Pitbull (Give Me Everything et Time Of Our Lives), Akon et David Guetta (Play Hard) et Céline Dion (Incredible) deviennent des méga succès planétaires ! TOUT UN PARTY EN VUE!

Plusieurs autres grands noms d’ici et d’ailleurs, juste regarder la vidéo de la programmation nous met l’eau à la bouche !

PAS QUE DES SPECTACLES !

Plongez au cœur d’une aventure inoubliable à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, où chaque coin révèle son propre charme. Rehaussez votre expérience et procurez-vous des billets pour la Terrasse 40e Fonds de solidarité FTQ qui vous promet une vue imprenable sur la scène principale, offrant une perspective unique pour apprécier les spectacles sous un nouvel angle. Au Jardin du Ciel, laissez-vous envoûter par une expérience sensorielle qui capture la magie de la montgolfière à travers tous vos sens, vous transportant dans un univers de rêves éveillés. L’envolée massive, quant à elle, est un ballet majestueux de 80 montgolfières qui transforment le ciel en une toile colorée, créant un spectacle aérien à couper le souffle. Faites un arrêt dans l’allée gourmande, où une symphonie culinaire vous attend avec une variété exquise de mets et de délices pour satisfaire toutes les papilles. Chaque zone offre une expérience unique et captivante, permettant aux visiteurs de vivre une expérience complète et mémorable au cœur de l’univers enivrant des montgolfières.

INFOS | Festival International de Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu, du 11 au 13 août et du 17 au 20 août 2023

Pour acheter vos billets, il suffit de vous rendre à www.montgolfieres.com pour bénéficier des tarifs de prévente avant l’ouverture le 11 août prochain !

