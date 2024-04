Le Parc Safari, c’est un parc animalier et plus !

Soulignez au Parc Safari, la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie lors de l’ouverture du Parc, le 17 mai. D’ailleurs, pour souligner l’occasion, le billet journalier adulte (13 ans et plus) sera 2999$ (un rabais de 10$ sur le prix régulier), et ce du 17 au 20 mai.

Le Parc Safari est un parc animalier fondé il y a plus de 51 ans où vous pouvez vivre un Safari

Aventure à bord d’un camion de brousse électrique. Quelque 300 animaux de 30 espèces déambulent en liberté dans la prairie du Safari Aventure. Visitez le Tunnel de verre des lions, une paroi de verre de 19 mm; c’est tout ce qui vous séparera du roi de la jungle. Marchez dans le Sentier des daims, explorez la terrasse Afrika et épiez la savane à hauteur de girafe. Profitez du service de restauration, de la boutique le Souk et bien plus encore. Visitez le Pavillon des Découvertes et découvrez une exceptionnelle collection de pierres, minéraux, fossiles et squelettes. À l’Animalium, laissez-vous surprendre par une superbe exposition d’animaux naturalisés, en danger et menacés d’extinction.

Promo Fierté au Parc Safari – rabais billet journalier.

Le prix spécial n’est valide que lors de l’achat en ligne seulement.

Il est également possible de profiter d’une nuitée au superbe Hôtel Alt de Brossard pour seulement 179$+tx! Réservez votre chambre ici!

INFOS | 242, Rang Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle Quebec, J0L 1V0. T. (450) 247-2727

