Une célébration de l’art érotique inclusif à Montréal

Le Festival JOUISSIF Montréal est de retour pour une deuxième édition excitante les 4 et 5 mai 2024 au Bain Mathieu à Montréal. Cet événement célèbre l’art érotique inclusif avec une sélection impressionnante d’artistes émergent.e.s et établi.e.s de la communauté 2SLGBTQIA+ de Montréal et d’ailleurs.

Plus de 50 artistes, artisan.e.s et professionnel.le.s du milieu érotique se réuniront pour présenter leur travail dans un environnement inclusif. Samedi et dimanche, vous pourrez assister à des ateliers diversifiés : dessin érotique, DIY, des conférences et bien plus ! L’entrée est gratuite. Le dimanche matin, le festival consacrera une matinée spéciale aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence avec l’organisation d’un Bingo.

Amusez-vous et confessez vos péchés ! Plusieurs prix à gagner seront offerts par nos nombreux partenaires. Le Festival JOUISSIF Montréal est un lieu de promotion de la diversité et de l’acceptation à travers l’art, l’éducation et la découverte. Convaincu.e.s de l’importance de la diversité et de l’inclusion, notre objectif est de préserver ces espaces spéciaux. Notre approche unique consiste à mélanger l’art, la culture et l’érotisme dans des projets qui mettent en valeur la diversité, tout en créant une ambiance sécuritaire et bienveillante.

INFOS | https://www.festivaljouissif.ca

Les 4 et 5 mai 2024, de 11 h à 17 h (entrée gratuite) au Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est,

Montréal, QC, H2K 1X7. La soirée JOUISSIVE, le samedi à partir de 20 h (billets payants disponibles en ligne sur le site Web ou à la porte).