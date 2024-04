La 14e édition du Festival Classica aura lieu du 23 mai au 16 juin à Montréal et en Montérégie. Cette année, le Festival se dote d’un nouveau slogan servant à mettre la table pour cette nouvelle édition : « Le classique sans limite », une formule qui veut illustrer l’esprit innovant de l’événement. Avec 23 concerts répartis sur près de quatre semaines, le Festival Classica promet une expérience musicale mémorable pour les amateurs de musique classique de tous horizons.

La programmation du Festival sera répartie entre plusieurs municipalités, soit six concerts proposés à Longueuil, six à Montréal, sept à Boucherville, deux à Saint-Lambert, un à Saint-Bruno et un à Brossard. « Cette année, notre festival célèbre ‘’le classique sans limite’’; il s’agit d’une invitation à découvrir toute la richesse, l’innovation et la diversité de la musique classique d’ici, a souligné Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival Classica. Nous avons un bassin d’artistes incroyables au Québec et c’est avec grande joie que nous les mettrons à l’avant-scène une fois de plus cette année. Nous sommes ravis d’accueillir le public dans nos six villes hôtes, afin de partager ensemble cette expérience musicale unique. »

Le public aura notamment la chance de voir trois productions exclusives du Nouvel Opéra Métropolitain, dont l’incontournable Starmania en version symphonique avec l’Orchestre classique de Montréal (OCM) et Der Kaiser von Atlantis. De plus, le renommée Jerusalem Baroque Orchestra viendra présenter deux concerts mettant de l’avant de grands trésors de la musique française (Couperin, Mondonville, Jean-Marie Leclair, entre autres) en collaboration avec l’Ensemble ArtChoral et l’Ensemble Caprice. À cela, s’ajoutera un concert de l’excellente soprano Karina Gauvin et son ensemble qui promet une soirée grandiose. Le Festival Classica dévoile une nouveauté cette année : 10 % des billets de chaque concert seront proposés avec une tarification inclusive, c’est-à-dire que les billets débutant à un prix de base de 5,00 $ seront disponibles sous forme de contribution volontaire. Cette initiative, qui s’inscrit dans les valeurs d’accessibilité et d’ouverture de l’organisme, provient du désir de favoriser davantage la rencontre du public et de la musique classique.

INFOS | https://www.festivalclassica.com