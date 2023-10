Giant-Size Jacko’s Horny Halloween Tales, No. 3

C’est maintenant une tradition bien établie que de faire coïncider les célébrations d’Halloween avec une nouvelle parution horrifique des éditions Class Comics et, en cette année de grâce 2023, ces derniers présentent un troisième opus de la série d’anthologies Jacko’s Horney Halloween Tales.

Jacko est une variation grivoise et lascive (et fort bien montée) de la Jack-o’-lantern (la lanterne-citrouille) qui agrémente les porches des maisons le 31 octobre. Dans ce nouveau recueil, celui-ci est visité par trois grandes figures de l’horreur : un vampire, un loup-garou et une momie. Alors que chacun tente de le réduire à néant, Jacko les régale d’une histoire directement inspirée des grands mythes fondateurs de la littérature afin de les distraire et mieux les séduire.

Dans Fa(n)gs, directement inspiré du Dracula de Bram Stoker, le superhéros Red Velvet se révèle sous les traits d’un vampire qui, chaque nuit, s’abreuve du membre turgescent de Peter qui, chaque nuit, attend fébrilement sa visite. Un récit magnifiquement mis en image par Patrick Fillion lui-même où règnent en maître des rouges sanguinolents et des noirs sépulcraux.

Dans The Island of Dr. Marteau, Felix (Naked Justice) et Byron sont confrontés aux expériences d’un savant fou et à la réapparition des Ani-Mâles dans un savoureux pastiche de L’Île du docteur Moreau de H.G. Wells. Dans Vicious, les origines de la renaissance d’outre-tombe de Red Velvet sont explorées alors que surgit Globin, le Prince des vampires lui-même. En clôture, Ravenous Halloween Craving présente les tourments d’une chasse à l’homme auquel se complaisent Jacko et Felix qui se présente à ses crocs sous différents atours.

Tous les récits sont de Patrick Fillion qui contribue également aux illustrations en collaboration avec David Cantero, Alexander et Tom Cray. Comme c’est toujours le cas chez Class Comics, la plastique des corps met toujours l’eau à la bouche tout en se mêlant ici fort élégamment avec une exploration des couleurs propres à l’horreur. Le recueil s’accompagne d’une version sans dialogue et de nombreuses planches de travail.

Disponible en format numérique chez Class Comics : https://www.classcomics.com/

Giant-Size Jacko’s Horny Halloween Tales, No. 3 / Patrick Fillion, David Cantero, Alexander & Tom Cray. Coquitlam, BC : Class Comics, 2023. 132p.