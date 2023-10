Une célébration en grand pour le 18e anniversaire du Bar Le Cocktail

Réservez votre week-end du 9 au 12 novembre prochain, puisque ce sera fête au bar Le Cocktail ! Trois jours de festivités et de spectacles pour ce 18e anniversaire avec plusieurs drags. Ça commence donc par le Vendredi Fou, le 10 novembre, avec Michel Dorion et plusieurs invités ainsi qu’un «happy hour» spécial. Le lendemain, Michel Dorion nous revient avec son spectacle dédié à Dalida. Bien entendu, le dimanche sera la grande fête du Cocktail, dès 18h, avec plusieurs vedettes du bar et des invités sur la scène.

«À 18 ans, on devient majeur, le bar aussi devient donc majeur, donc on célèbre en grand avec un beau gros show», dit Michel Dorion qui, avec Luc Généreux, forme le duo de propriétaires du Cocktail. En effet, par ces 18 bougies, ce club de drags et de Karaoké devient une des institutions, une de plus, du Village.

On aura donc droit à un «Dimanche Show», le 12 novembre, hors norme avec les stars du Cocktail y compris les Sally-D (l’animatrice des Lundis Place à la relève), Miss Butterfly (animatrice des soirées Butterfly de nuit les jeudis), Ciatha Night et Chou Choune, entre autres. «On sera bien une bonne dizaine ou douzaine de drags au moins pour ce spectacle à grand déploiement», rajoute Michel Dorion qui est, également, le directeur artistique du bar.

«Certaines drags ont d’autres engagements ailleurs et ne pourront pas être avec nous ce soir-là, mais il y aura aussi d’autres invités. On est bien content de faire ce spectacle-là, on a très hâte.» Évidemment, Michel peut compter ici sur un bras droit des plus efficaces et compétent qu’est Chou Choune pour monter une belle équipe. «Il travaille toujours très, très fort sur les projets, je sais que je peux compter sur lui», affirme Michel Dorion. Rappelons aussi que Chou Choune qui œuvre d’arrache-pied sur les Rendez-vous de la drag, qui se tiendront les 28 et 29 octobre au Palais des congrès de Montréal.

«Pour ce 18e anniversaire, on a décidé de changer le logo du Cocktail, indique-t-il. À noter qu’en plus de ses 35 ans de carrière cette année, Michel Dorion collabore au Cocktail depuis maintenant 15 ans. Il y est presque depuis les tous débuts de ce cabaret. Mais cette fin de semaine de célébrations débutera en réalité le jeudi 9 novembre par un 5 à 7 spécial, sur invitation, «pour réunir les gens du quartier, les partenaires, les fidèles clients du Cocktail, etc.». Bouchées et champagne seront servis. Par la suite, vendredi le 10 novembre, le spectacle Vendredi fou offrira une version anniversaire aux spectateurs et spectatrices, avec des invités.

Le samedi soir, Michel Dorion remonte sur les planches en tant que la diva internationale Dalida. Dalida pour toujours, c’est le nom du spectacle, sera présenté à 19h. C’est une supplémentaire du show qui avait été un vif succès le 17 juin dernier et qui s’était vendu à guichets fermés. Dalida pour toujours comporte 23 chansons en tout, une durée d’environ 1h45-1h50, avec plusieurs changements de costumes et des danseurs.

«Même si toutes les places assises sont déjà prises, il reste encore quelques billets. C’est vraiment incroyable! Je suis très heureux de voir que ce show plaît aux gens. Je pense peut-être faire une 2e version, éventuellement, avec des chansons différentes du premier spectacle», Michel Dorion.

INFOS | Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. 514-597-0814 ou [email protected]