CANADA’S DRAG RACE est de retour pour une 4e saison avec 11 candidates

Cette quatrième saison de Canada’s Drag Racesera diffusée à partir du 16 novembre 2023 sur Crave. Onze candidates ont été sélectionnées pour tenter de devenir la « prochaine superstar canadienne de la drag ».

La saison 4 de CANADA’S DRAG RACE mettra en compétition 11 artistes de la drag du Canada, dont la concurrente la plus âgée (57 ans) de l’histoire de toute la franchise Drag Race. Cette saison comptera neuf épisodes qui promettent de proposer des looks de défilés encore plus inoubliables, des combats de lyp-sinch endiablés, un Rusical qu’on nous promet «mémorable», et une foule de nouveaux rebondissements dans la compétition qui qui laisseront les fans bouche bée et estomaqué.e.s.

Comme cela avait été confirmé plus tôt cette année, Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor sont de retour en tant que juges réguliers.Disponibles pour le public canadien en anglais et en français, les nouveaux épisodes de CANADA’S DRAG RACE sont diffusés sur Crave, à partir de 21 h, à chaque jeudi.

La saison 4 sera également être lancée simultanément sur la plateforme de World of Wonder, WOW Presents Plus, dans plus de 160 pays à travers le monde.La reine du Nord Brooke Lynn Hytes, le célèbre styliste et personnalité de la télévision Brad Goreski et la correspondante principale d’ETALK Traci Melchor reviennent en tant que juges réguliers et sont à nouveau rejoints chaque semaine par des juges invités et des invités spéciaux pour certains segments, et ce, tout au long de la saison.

En compétition pour le titre de prochaine superstar du drag du Canada et un grand prix de 100 000 $, CANADA’S DRAG RACE suit les artistes drag canadiens alors qu’ils se battent pour le titre de « prochaine superstar du drag du Canada ». Chaque épisode teste leurs limites en les faisant participer à des défis de chant, de danse, de théâtre, d’usurpation d’identité, de conception et d’improvisation. Les concurrents sont éliminés jusqu’à ce qu’une reine reste debout avec la couronne, le sceptre et le titre convoité.

Tout au long de leur parcours vers la couronne, les reines démontrent l’importance de célébrer le charisme, l’unicité, le courage et le talent de chacun.

Voici donc les reines emblématiques et impressionnantes de la saison 4 qui sont prêtes à concourir et à perpétuer l’héritage des gagnantes précédentes, Priyanka, Icesis Couture et Gisèle Lullaby :

Aimee Yonce Shennel

Âge : 31 ans (Ottawa, Ont.) Pronoms : elle/elle, en drag; il/lui, le reste du temps.

Aimee Yonce Shennel a grandi en République dominicaine et a déménagé au Canada en 2016. Elle est actuellement Miss Capital Pride en titre et a remporté d’autres prix locaux, notamment Drag de l’année, Performance de l’année et Artiste drag préféré des fans. Aimee cherche à partager ouvertement son art de la drague parce qu’elle sait que faire sourire — ne serait-ce qu’une seule personne — peut faire toute la différence.

« Je n’ai rencontré personne qui m’ait observé et qui ne soit pas immédiatement tombée amoureuse de moi. C’est quelque chose de naturel. Je suis née avec ce don.»

Aurora Matrix

Âge : 23 ans (Toronto, Ont.) Pronoms : elle/iels, en drag; iels/ielles, le reste du temps

Aurora Matrix est une artiste bien connue sur la scène drag torontoise — son horaire est très occupé et elle sur scène cinq soirs par semaine! Aurora est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université York. Ielles sont apparu.e.s en tant qu’invité.e.s dans la série originale primée aux Prix Écrans canadiens de Crave, 1 QUEEN 5 QUEERS.

« Je suis un.e artiste de bout en bout. Personnellement, je ne pense pas qu’il y ait personne à Toronto qui se produise comme moi ! Il faut travailler, Diva !

Denim

Âge : 24 (Montréal, Qué.) Pronoms : elle/elle en drag; il/lui hors de drag

Denim est une drag queen transmasculine connue pour son mélange naturel de mode à la bimbo des années 2000 et d’esthétique futuriste de style club kid. Denim a partagé la scène avec King Princess, Charli XCX, Kim Petras, Tinashe et Caroline Polachek. L’année dernière, Denim a découvert qu’il était neurodivergent grâce à un diagnostic d’autisme qui est devenu un point d’activisme dans son art.

« Le denim est la reine préférée de tous en format de poche ! C’est une icône trans, c’est une bimbo star de télé-réalité, elle est dans sa propre galaxie, elle peut se fondre et se plier à tout… certains diraient que c’est dans ses jeans !

Kiki Coe

Âge : 35 ans (Ottawa, Ont.) Pronoms : elle/elle, en drag; il/lui, le reste du temps.

Créatrice accomplie et ses costumes sont réputés élaborés et vraiment inoubliables ; certains ont déjà été vus sur la piste de CANADA’S DRAG RACE ! Kiki travaille également comme chef et a participé à plusieurs concours de cuisine, notamment CHOPPED CANADA. Kiki est le plus jeune d’une famille de neuf frères et sœurs.

« Mon style de drag est RICHE. C’est épicé et c’est fort. Il pourrait y avoir un tsunami complet et ma perruque resterait en place.

Kitten Kaboodle

Âge : 57 ans (Toronto, Ont.) Pronoms : elle/elle, en drag; il/lui, le reste du temps

Kitten Kaboodle a été initié au drag pendant son secondaire lorsqu’elle s’est infiltré dans un club gai à l’âge de 15 ans. Mais ce n’est qu’en 2012, lorsqu’elle a appris à coudre, que Kitten Kaboodle est officiellement né. Kitten est une showgirl campagnarde des années 70, qui adore les émissions de variétés. Elle est une créatrice de drag très populaire qui a déjà réalisé plusieurs looks pour d’anciennes reines qui sont apparues sur la scène principale du CANADA’S DRAG RACE.

«Je veux toujours être campy, mais raffiné et élevé. Tout est un peu plus grand que nature, un peu plus gai et avec BEAUCOUP d’éclat.

Luna DuBois

Âge : 24 ans (Toronto, Ont.) Pronoms : elle/elle en drag; il/iels, le reste du temps

Luna DuBois est une icône de la mode à Toronto avec une formation en techniques de mode et en design. Elle est maquilleuse autodidacte et a animé des Drag Masterclasses. Luna utilise sa voix pour représenter les personnes sous-représentées et travaille avec les artistes du BIPOC pour garantir qu’ils soient traités équitablement. Luna représente fièrement d’autres Nigérians queer qui partagent son histoire et trouvent l’inspiration à travers elle.

« Luna DuBois est une essence. Le facteur DuBois. Je ne m’intègre pas, je me démarque et je me démarque seulement. Avec Luna, c’est l’expérience complète.

Melinda Verga

Âge: 44 ans (Edmonton, Alb.) Pronoms : aucune préférence en drag; il/lui, le reste du temps.

Melinda a commencé à faire de la drag à 37 ans et rien ne l’a arrêtée depuis. Les titres de Melinda incluent Gay Edmonton 2017 et Edmonton Drag Idol 2018, et elle s’est produite au sommet de Whistler Mountain pour la Fierté à Jasper. Melinda est passionnée par le mentorat des jeunes reines de la scène drag d’Edmonton et a produit des spectacles mettant en valeur les cultures philippine et asiatique et les artistes sous-représentés.

«Cette saison, j’apporte 44 ans d’expériences de vie, de leçons, de sagesse… oh, et du cul !»

Nearah Nuff

Âge : 22 (Calgary, Alberta) Pronoms : elle/elle, en drag; il/lui, le reste du temps

Nearah Nuff fait partie de la célèbre famille drag de Calgary — la Nuff Family — où elle détient le titre d’interprète avec un I majuscule. Nearah a commencé à faire du drag il y a seulement trois ans. Elle a été danseuse de compétition pendant six ans et est également titulaire de diplômes en maquillage, en aérographe (airbrush) et est esthéticienne clinicienne.

« Je suis une Diva qui danse – accent sur Diva ! Elle est tout sauf une reine du remplissage et la seule chose qui est plus grande que ses lèvres, c’est son ego.

Sisi Superstar

Âge : 31 ans (Montréal, Qué.) Pronoms : elle/elle, en drag; il/iels, le reste du temps.

Reine autoproclamée de l’underground, de l’hyper-pop et du grunge de Montréal, Sisi Superstar est co-créatrice du plus grand événement queer alternatif de Montréal, Unikorn Parties, et est reconnue par beaucoup comme une force majeure du drag alternatif dans la ville. En plus de sa carrière de drag, Sisi est DJ, auteur-compositeur, organisatrice d’événements professionnels et organisatrice communautaire.

«Elle est effrayante et sexy, c’est la fêtarde n°1 à Montréal, organisatrice, mondaine, reine de la vie nocturne underground, professionnellement désordonnée. Elle est tout ça et plus…»

The Girlfriend Experience

Âge : 31 ans (Vancouver, C.-B.) Pronoms : elle/elle, en drag; elle/elle le reste du temps.

The Girlfriend Experience (alias Girlfriend) est née en Allemagne et a grandi entre Vancouver avec sa mère et l’Allemagne avec son père, et parle couramment l’allemand. Deux des choses les plus importantes pour The Girlfriend Experience sont de vivre pleinement son identité authentique et de drag ; et de documenter publiquement son parcours de transition pour aider toute personne envisageant une voie similaire. Plus tôt cette année, elle a commencé à produire à Vancouver un spectacle de drags entièrement composé de trans.

«Je m’intègre parce que je suis l’amie de tout le monde, mais je me démarque parce que je suis plus jolie que tous les autres!»

Venus

Âge : 27 ans (Vancouver, C.-B.) Pronoms : elle/elle, en drag; aucune préférence autrement

Venus est une légende du drag bien connue à Vancouver et est membre du populaire supergroupe Drag non binaire ENBY6 ; elle est également membre de la famille Gender Drag avec sa mère drag Kendall Gender de la saison 2 de CANADA’S DRAG RACE Venus est un mannequin en devenir – elle a défilé à la Fashion Week de New York et a été sélectionnée pour se produire avec Teyana Taylor, Orville Peck et Charli XCX. En tant que personne bispirituelle métisse de la rivière Rouge, le cœur de Vénus repose sur sa famille métisse et ses ancêtres au Manitoba, où elle se rend souvent pour approfondir sa relation avec la terre et l’histoire de sa famille.

« Préparez-vous à l’impact interplanétaire car le mannequin de supernova, Vénus, est enfin arrivé. Non seulement elle est la plus chaude de tout notre système solaire, mais elle réserve également une GRANDE surprise. Alors amusons-nous, ses tenues sont dingues, viens faire un tour sur sa fusée !»