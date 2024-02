Une excellente visibilité queer aux Grammys 2024

Les femmes queer ont fait belle figure au palmarès des Grammys 2024 dimanche soir. En effet, Miley Cyrus, Billie Eilish, Victoria Monét et Boygenius ont toutes remporté plusieurs Grammys. Et«notre» Yanick Nézet-Séguin a remporté son 4e Grammy.

Il faut reconnaître que la représentation des artistes LGBTQ aux Grammys n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, la Recording Academy ayant même lancé cette année la nouvelle initiative Academy Proud pour aider à « soutenir et amplifier les voix LGBTQIA+ et favoriser la représentation queer dans l’industrie musicale en général.

Dans les principales catégories, Meilleur nouvel artiste, Chanson, Disque et Album de l’année, les femmes queer en ont remporté trois, ce qui est une première.

Le trio Boygenius a remporté trois Grammys, et ce, pour l’album de musique alternative pour The Record, ainsi que pour la meilleure chanson rock et la meilleure performance rock pour Not Strong Enough.

Phoebe Bridgers a également remporté un Grammy pour la meilleure performance pop en duo/groupe pour Ghost in the Machine avec SZA .

17 ans après ses débuts dans l’industrie musicale, Miley Cyrus a remporté son premier Grammy pour la meilleure performance pop solo pour la chanson Flowers. Puis, plus tard dans la soirée, Cyrus a également remporté le prix du disque de l’année pour Flowers.

Le premier Grammy de la soirée d’Eilish était celui de la meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour la chanson What Was I Made For? tirée de la bande originale de Barbie. Bilie a également remporté le prix de la chanson de l’année pour cette même chanson.

Victoria Monét a remporté les Grammys du meilleur nouvel artiste et du meilleur album R&B pour Jaguar II. Elle a également remporté le prix du meilleur album technique, non classique.

Brandy Clark et Brandi Carlile deux géantes de la musique Americana, ont remporté le Grammy de la meilleure performance Americana pour Dear Insecurity.

Allison Russell a remporté un Grammy pour la meilleure performance American Roots pour sa chanson Eve Was Black.

Même dans des catégories souvent ignorées, les artistes LGBTQ ont remporté d’énormes victoires. Carla Patullo a remporté le prix du meilleur album new age, ambient ou chant.

Le trophée du meilleur disque d’opéra, pour l’album Blanchard : Champion, avec l’orchestre et le chœur du Metropolitan Opera, qu’il dirige depuis 2018, s’ajoute à la belle collection de Yannick Nézet-Séguin de gramophones dorés. Acceptant son prix aux côtés de la soprano Latonia Moore et du producteur David Frost, Yannick Nézet-Séguin a tenu à rendre hommage au compositeur de l’opéra, Terence Blanchard, ainsi qu’à son mari, Pierre Tourville, aussi chef de chœur de l’Orchestre Métropolitain. Cette année, Nézet-Séguin était également en lice dans la catégorie de la meilleure performance orchestrale pour l’enregistrement Florence Price : Symphony No. 4 – William Dawson : Negro Folk Symphony, avec l’Orchestre de Philadelphie.

L’auteur-compositeur-interprète Rufus Wainwright était également nominé cette année, dans la catégorie du meilleur album folk, avec son disque Folkocracy.

En somme, on a eu droit à une merveilleuse représentation dans tous les genres.