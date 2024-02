Mathieu-Philippe Perras, le musical kid sur une lancée

Depuis sa participation à La Voix à l’hiver 2023, les choses ont déboulé pour Mathieu-Philippe Perras. En plus de doubler la voix chantée de Timothée Chalamet dans le film Wonka, immense succès au box-office, il s’est produit devant des milliers de personnes dans le spectacle 7 : de Broadway à Hollywood.

Que retiens-tu de ton épopée à La Voix ?

Mathieu-Philippe Perras : Ça fait déjà un an ! Quand je regarde la dixième saison, je revis chaque étape avec les participant.e.s. Je n’aurais pas pu avoir un meilleur parcours. J’ai travaillé avec Mario Pelchat et Marc Dupré, deux coachs incroyables. J’ai conservé des liens avec les membres de mes deux équipes. On ne réalise pas la somme de travail, la pression, le stress et la préparation pour l’émission. Pendant les tournages des auditions à l’aveugle, des duels et des champs de bataille, je jouais dans La mélodie du bonheur à Montréal. J’étais fier de voir à quel point j’étais motivé, discipliné et prêt à vivre ça.

À quel point le spectacle 7 est-il un contrat de rêve pour l’amoureux des comédies musicales en toi ?

Mathieu-Philippe Perras : Tu ne pourrais pas mieux dire ! C’est incroyable de faire partie d’un projet qui est autant fait pour Mathieu-Philippe de 17 ans qui découvrait les comédies musicales et qui écoutait en boucle le double CD de Rent sur son Discman. Comme c’est un show interactif, le public construit notre set list, alors plusieurs grands classiques des Misérables, de Chicago, de Cats et de Moulin Rouge reviennent. Les répétitions étaient aussi très amusantes, parce qu’on se préparait à toute éventualité. On a touché aux chansons les plus populaires d’un grand nombre de comédies musicales.

Récemment, on a pu t’entendre au cinéma dans la version francophone de Wonka. Parle-nous de ce mandat.

Mathieu-Philippe Perras : C’était absolument fantastique ! Le doublage des chansons était un beau défi. Même si je faisais la voix chantée de Timothée Chalamet, je devais surtout me rapprocher de la voix parlée de Xavier Dolan, qui double Timothée dans ces films. Si j’ai bien fait ma job, les gens vont penser que c’est Xavier qui chante. C’est un grand travail de caméléon qui nécessite beaucoup d’humilité.

Timothée chante-t-il assez bien pour qu’on lui confie d’autres rôles chantés que tu pourrais doubler ?

Mathieu-Philippe Perras : J’aurais aimé ça qu’il chante dans Dune 2 ! Haha ! J’ai entendu les trames de Timothée en anglais et j’ai trouvé que c’était très beau. Son interprétation était réaliste. Il n’était pas là pour pousser des grandes notes. Un peu comme Ryan Gosling dans Barbie ou La La Land : il n’est peut-être pas le chanteur le plus puissant, mais il est capable de tenir ses notes. Ce sera intéressant de voir si Wonka aura une suite.

Depuis deux ans, on t’a vu dans plusieurs publicités télé de Doordash, McDonald’s et PFK, dans lesquelles ta grande énergie est mise de l’avant. Penses-tu que ton intensité est un atout ?

Mathieu-Philippe Perras : Absolument ! En publicité, chaque comédien doit identifier ce qui le met à part des autres : ses cheveux, sa taille ou autre chose. Moi, au-delà de mon énergie forte, je suis un comédien capable de chanter et de danser. Ça m’a servi dans les publicités qui cherchaient des comédiens avec plusieurs atouts. Cela dit, pour PFK, il n’y avait pas de chant ni de danse : ils cherchaient un Colonel Sanders. En anglais, le comédien avait la soixantaine. Apparemment, ma vidéo d’audition a convaincu le réalisateur, même si j’avais 33 ans et qu’il a fallu me vieillir. En général, j’offre une fougue, une intensité et ma personnalité pleine d’énergie.

En 2013, tu as été demi-finaliste du Festival de la chanson de Granby. Tu as eu plusieurs expériences ensuite, y compris un rôle dans Motel Monstre qui t’a valu une nomination aux Gémeaux, mais j’ai l’impression que les choses bougent vraiment beaucoup depuis 18 mois. Comment as-tu vécu cette décennie ?

Mathieu-Philippe Perras : Très bonne question… En 2013, je vivais encore à Ottawa. Personnellement et artistiquement, je sentais que je n’avançais plus. Je me sentais pris. Peu après, le fait de déménager à Montréal a été une très bonne décision sur tous les plans. Ça m’a forcé à faire un genre de reset. Même si j’arrivais avec la nomination aux Gémeaux pour une série jeunesse franco-ontarienne, personne ne me connaissait ici. J’ai dû recommencer à zéro. J’ai d’ailleurs remis en question ma carrière dans les arts. J’ai tout mis sur pause pendant un moment.

Je suis allé travailler durant plus d’un an dans un restaurant. J’en ai profité pour apprivoiser Montréal, une ville dans laquelle je pouvais être qui je suis. J’ai pris le temps de me retrouver. J’ai clarifié mes objectifs. Je suis revenu plus solide dans le milieu des arts. Même si les choses ont évolué graduellement, je sais que chaque contrat, chaque audition et chaque rencontre m’ont mené où je suis maintenant.

Tu es en couple depuis des années avec Alex Côté, un artiste multidisciplinaire. Dirais-tu que de vivre au quotidien avec un autre artiste, c’est stimulant ?

Mathieu-Philippe Perras : Oh oui ! S’il y a une personne qui m’a aidé à raviver ma flamme pour le métier, c’est mon copain. Quand on s’est rencontré, il travaillait déjà dans le milieu. Quand j’ai vu ses ambitions, la férocité et la confiance avec lesquelles il affrontait chaque projet, je suis tombé en amour avec sa drive. Avoir un autre artiste à la maison, ça crée une forme d’émulation entre nous. Ça m’a donné le courage de revenir dans le milieu.

Quels sont tes projets à venir ?

Mathieu-Philippe Perras : Le spectacle 7 : de Broadway à Hollywood ira à Québec du 20 au 29 juin 2024. Je vais bientôt lancer un vidéoclip tourné lors d’une résidence artistique au Portugal. Et je travaille sur un EP.



INFOS | https://www.instagram.com/mp.perras

https://gregorycharles.com/spectacle-sept