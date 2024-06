Des nouvelles d’Espace LGBTQ+

L’Espace LGBTQ+ a pris un moment pour nous tenir informé.e.s des changements récents au sein de sa mission, ainsi que des avancées concernant le projet de complexe communautaire et culturel LGBTQ+.



Du nouveau à la direction générale

Marie-Michèle Monssen, qui a déjà siégé au conseil d’administration d’Espace LGBTQ+, est la nouvelle directrice générale de l’organisme. Son parcours professionnel est éclectique et varié, allant de l’intervention directe à la politique, en passant par la création de contenu en sexologie. Depuis plusieurs années, Marie-Michèle se consacre à la gestion des organismes à but non lucratif (OBNL). C’est une passionnée de la vie, du social et de la justice sociale. Avec un baccalauréat en sexologie et des études en administration publique, elle possède une solide formation qui enrichit son approche multidisciplinaire. Marie-Michèle apporte une vision renouvelée et une énergie débordante pour continuer à promouvoir les valeurs de justice sociale et d’inclusion qui sont au cœur de la mission d’Espace LGBTQ+.

Nicolas Bourgeois, qui dirige le Collectif autonome des Carrefours emploi du Québec depuis 2021, est le nouveau président du conseil d’administration d’Espace LGBTQ+. La nouvelle vice-présidente, Désirée Nore Duchesne, ainsi qu’Amai Moïse Doucet, Jean Boutin et Antoine Bélisle-Cyr se sont ajouté.e.s comme administrateur.trice.taire.s du CA. Quelques avancées en bref au cours des derniers mois Avec la firme Entremise, Espace LGBTQ+ a mené des consultations pour évaluer le potentiel de mutualisation des usages au sein du bâtiment.

Les partenaires d’Espace LGBTQ+, Écobâtiment et BC2, ont finalisé la vision de développement durable (Écobâtiment) et le Plan d’autochtonisation (BC2) d’Espace LGBTQ+. En février, Espace LGBTQ+ a participé aux Rencontres action jeunesse, lui permettant de sensibiliser plusieurs élu.e.s au projet de complexe communautaire. À la suite des consultations, les architectes du projet, de la firme Rayside Labossière (basés et très actifs dans le quartier Centre-Sud) finalisent les plans qui seront présentés à

l’arrondissement d’ici la fin de l’été.

Par ailleurs, le projet a été sélectionné par l’ESSA pour obtenir du financement dans le cadre du projet PARC. Ce financement permettra d’effectuer des analyses cruciales pour le développement du bâtiment, notamment en ingénierie et en patrimoine. Rayside Labossière se consacre à l’architecture sociale, à l’urbanisme communautaire, au design contemporain et au développement durable. Son dévouement à la justice sociale amène l’équipe à soutenir les projets de ses partenaires au-delà de la portée ordinaire d’une pratique architecturale, visant ainsi à promouvoir le développement social et communautaire. Chaque fois, elle tente de faire jaillir du cœur du projet l’âme et le rayonnement des actions et des personnes qui l’animent. Elle instaure et rétablit l’harmonie entre l’édifice, le quartier, l’occupant et le passant. On a bien hâte de découvrir ce que proposera la firme pour l’Espace LGBTQ+



Espace LGBTQ+ a établi des partenariats avec plusieurs firmes :

• Poincaré effectuera une analyse de capacité portante pour évaluer les travaux nécessaires à l’ajout de la mezzanine, un élément clé du projet immobilier.

• Héritage Montréal entreprendra une analyse sur l’historique du site et du quartier.

• Aire commune utilisera les résultats de l’analyse historique pour renforcer notre image de marque, ce qui nous aidera dans la recherche de financements.

• Meilleur Monde mettra en place des outils de cohabitation, comme une plateforme de réservation des locaux partagés, facilitant ainsi la vie de nos futurs locataires.

Ces développements témoignent de l’engagement de l’équipe d’Espace LGBTQ+ à intégrer les principes de développement durable et d’autochtonisation dans le projet, tout en impliquant activement la communauté et en établissant des partenariats stratégiques pour assurer le succès de ce projet de développement immobilier.

INFOS | https://www.espacelgbtqplus.org