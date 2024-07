Lewis Hamilton, sur le coming-out de Ralf Schumacher : « Nous devons continuer à nous battre »

Interrogé sur le coming-out de Ralf Schumacher, Lewis Hamilton, un allié des communauté LGBTQ depuis plusieurs années, a indiqué que la nouvelle avait été accueillie positivement dans le paddock. Tout en soulignant que son sport devait continuer à faire plus d’efforts.

La Formule 1 a été secouée dimanche dernier par le coming-out de l’ancien pilote Ralf Scumacher. Un fait rare -les pilotes ou anciens pilotes assumant leur homosexualité se comptant sur les doigts d’une main- dont Lewis Hamilton s’est réjoui. « Je pense que ça montre que nous sommes à une époque où on peut enfin franchir ce cap et ne pas avoir peur », a déclaré le pilote Mercedes en marge du Grand Prix de Hongrie.

Une nouvelle que le Britannique n’est pas le seul à avoir accueilli positivement. « Jusqu’ici, je n’ai entendu que des choses positives de la part des gens et je pense que c’est dû à l’époque dans laquelle on vit et des changements dans la société », a-t-il ajouté.

Défenseur des droits LGBTQIA +

Lewis Hamilton est l’un des pilotes à s’être positionné le plus fermement contre les législations anti-LGBTQIA + à travers le monde. En 2021, il avait dénoncé les lois en vigueur en Hongrie au côté de Sebastian Vettel. Le septuple champion du monde a également porté un casque arc-en-ciel en Arabie saoudite et au Qatar, deux pays où l’homosexualité est illégale.

Si Lewis Hamilton considère que le coming-out de Ralf Schumacher est un pas en avant, il est conscient que la Formule 1 doit encore faire des efforts. « Nous devons continuer à nous battre pour être sûr que tout le monde se sente accepté et bienvenu, mais nous devons tous être fiers des progrès que nous faisons », a-t-il complété.