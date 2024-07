Drag Race France : découvrez qui a gagné la saison 3

La finale de cette troisième édition du concours de drag-queens télévisé était diffusée vendredi 19 juillet sur CRAVE où il est possible de maintenant regarder la saison au complet.

Cette finale avait été enregistrée le vendredi 12 juillet au Grand Rex devant une salle comble. Le Filip, Leona Winter, Lula Strega et Ruby on the Nail étaient les quatre finalistes de la saison, qui a vu dix drag-queens de haut niveau s’affronter depuis son lancement fin mai.

Elles se sont mesurées les unes aux autres au fil des épreuves, de défilés en lip-syncs, sous le regard d’un jury composé de Nicky Doll, queen-en-chef, de Daphné Bürki et de Kiddy Smile.

Rupaul’s Drag Race est à l’origine une émission de télévision américaine ultra-populaire, lancée en 2009. Le concept voit des drag-queens s’affronter pour devenir la prochaine grande reine du drag.

Devenue une franchise, l’émission s’est exportée un peu partout dans le monde (Royaume-Uni, Canada, Pays-Bas, Australie, Espagne, Italie, Philippines, Mexique…). La version hexagonale a été lancée en 2021: la saison 1 avait sacré Paloma, la saison 2 avait été remportée par Keiona.

Comme l’année dernière, les dix stars de la saison 3 se retrouveront bientôt sur scène pour une tournée, qui démarrera à Paris aux Folies Bergères du 14 au 21 septembre avant de se poursuivre à travers la France.

Et la gagnante est… (alerte au divulgateur)

La grande finale de la troisième saison de Drag Race France s’est achevée ce vendredi 19 juillet sur la victoire de Le Filip. Elle a remporté l’édition 2024 de cette compétition de drag-queens diffusée sur France 2 et la plateforme France TV Slash.

Pour rire un peu… voici les commentaires sur chacun des épisodes de la saison 3 par deux drags françaises : Diamanda Callas et Minima Gesté.