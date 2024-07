L’enjeu de sécurité, de plus en plus préoccupant pour les résident.es du Village

Le 11 juillet dernier, c’est dans la salle du conseil d’arrondissement de Ville-Marie qu’avait lieu la toute première conférence de presse de la nouvelle Association citoyenne du Village de Montréal (ACVM), en présence de plusieurs représentants du comité de coordination de cette association ainsi que de Robert Beaudry, le conseiller municipal de Saint-Jacques (qui englobe le Village) et membre du comité exécutif de la Ville responsable de l’itinérance, entre autres. L’ACVM avait convoqué son assemblée générale de fondation presque un mois plus tôt, soit le 15 juin dernier. Évidemment, les questions d’insécurité et de cohabitation sont vite ressorties. Comme un mantra répété inlassablement, le conseiller municipal a indiqué que l’opinion des citoyens et citoyennes comptait pour la Ville alors que les enjeux sont communs à tout le monde.

Bonne nouvelle pour le PDQ 22

Les citoyens et citoyennes du secteur se demandaient si le Poste de quartier (PDQ) 22 du SPVM, situé à l’angle de Papineau et Sainte-Rose allait fermer ses portes. On a appris de la bouche de Robert Beaudry que ce ne sont que des «rumeurs» et qu’il y a un «moratoire» là-dessus. Le tout proviendrait des unités mobiles de la police afin d’optimiser leur présence et leurs opérations dans le quartier et que les gens voient de plus en plus souvent. «Nous avons parlé avec Fady Dagher (le directeur du SPVM) et on peut vous assurer qu’il n’y aura pas de déplacement ou de fermeture du PDQ 22», souligne ici Robert Beaudry. C’est que le PDQ 22 est à un tout petit jet de pierre du parc Campbell là où plusieurs personnes ont été poignardées au cours de l’été 2023 ainsi que tout récemment. M. Beaudry a tenu à répéter quelques fois que «non, il n’y aura pas de fermeture».

Lancement officiel de l’association

Cette conférence de presse servait donc à présenter aux médias l’Association citoyenne du Village de Montréal (ACVM). C’est Benoît Éclache, membre du comité de coordination et un résident du secteur depuis 14 ans qui a été mandaté en tant que porte-parole du regroupement. Ce dernier a voulu remercier l’aide, entre autres, de l’arrondissement de Ville-Marie, de la CDC (Corporation de développement communautaire Centre-Sud) et de la Société de développement commercial (SDC) du Village pour la mise sur pied de cette structure. Benoît Éclache a mentionné que l’association est née de la volonté des gens du secteur qui avaient, lors d’un sondage en 2023, exprimé leur souhait, à plus 500 personnes, de voir une telle association être créée. «L’association a été mise sur pied avec pour objectif d’améliorer la vie dans le Village», a-t-il déclaré. Cette association compte déjà environ 200 personnes.

Crédit : SERGE BLAIS / PHOTO : Benoît Eclache Crédit : SERGE BLAIS / PHOTO : Daniel Matte attaché de presse

Une quarantaine de personnes s’étaient donc réunies depuis janvier dernier afin de discuter des enjeux dont s’occuperait spécifiquement ce regroupement. Huit comités ont été ainsi été formés. Bien entendu, on a noté le très important comité sur la sécurité qui veille à discuter des problématiques d’insécurité grandissante dans le secteur, de l’itinérance, de la toxicomanie, de la cohabitation, etc., en vue «d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de voir à trouver des solutions», a indiqué Benoît Éclache. Un autre comité «socio-communautaire» a été mis sur pied «parce que le quartier n’est pas seulement les rues commerçantes que sont Sainte-Catherine et Atateken et la vie nocturne, mais c’est aussi un quartier vivant où résident des gens», a-t-il rajouté. Il y a aussi des comités, entre autres, sur le patrimoine, le transport et la circulation.

À noter que l’ACVM tiendra un kiosque le vendredi 9 aout, lors des Journées communautaires de Fierté Montréal, afin de faire connaître l’association et y recruter des membres résidents ou «sympathisants». On en profitera également pour procéder à un nouveau sondage sur la sécurité «parce qu’il faut amasser des données, on sait que beaucoup d’incidents ne sont pas rapportés par les gens à la police, on voudrait les encourager à le faire, mais il nous faut des données», explique Benoît Éclache. Encore un autre sondage et cela sert-il à quelque chose ? «On aimerait développer des outils pour faciliter les choses, pour que les gens rapportent plus les incidents, on aurait une meilleure idée de combien il y en a et pouvoir discuter de solutions», souligne-t-il. «Les gens sont nos oreilles et nos yeux sur le terrain, dit Rober Beaudry. Est-ce que cela règle tout ? Non, mais on a des données rapportées par les citoyens. C’est avec de telles données qu’on peux mieux travailler sur les enjeux de sécurité, on a augmenter les ressources policière, des ressources communautaires aussi. Ce sont des enjeux complexes de pauvreté, de manque de logement, etc. Mais on travaille dessus.»

Robert Beaudry avait fait une petite allocution quelques minutes avant la période de questions au cours de laquelle il a énuméré divers sujets qui lui sont chers sur le Village. Notamment, la Stratégie collective sur le Village qui découle, entre autres, du «Forum du Village», tenu en septembre 2022. Il a souligné que les gens du secteur devaient s’impliquer aussi pour le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est. «C’est un investissement majeur au même titre que sur Sainte-Catherine dans l’ouest.», a-t-il noté.

Crédit : SERGE BLAIS / PHOTO :Période de questions avec André Passiour Crédit : SERGE BLAIS / PHOTO : Période de questions avec Réal Ménard

Ces aménagements après des travaux qui débuteront l’an prochain agiront sur la vitalité commerciale de l’artère, sur la propreté, etc., «mais on ne veut pas le faire tout seul, on veut le faire avec les citoyens», de rajouter Robert Beaudry.

Le conseiller municipal mise aussi sur le «Fonds d’initiative local» dans lequel la Ville a injecté plus de 500 000$ pour des projets citoyens touchant la culture, la sécurité, le verdissement, etc. Il a mentionné au passage qu’il est important pour les citoyens de participer à la consultation annoncée par la mairesse Valérie Plante (le 9 juillet) sur les enjeux de cohabitation à Montréal, une consultation menée conjointement avec la Direction de la santé publique de Montréal.

L’ancien maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et ex-député bloquiste Réal Ménard, présent dans la salle, a admonesté très doucement et gentiment l’administration Plante, sur le fait que celle-ci ne pousse pas assez les dossiers de l’itinérance, du logement, etc., auprès des gouvernements fédéral et provincial. Robert Beaudry a saisi la balle au bond en disant qu’il y a maintenant une meilleure collaboration avec le CIUSSS (qui dépend du ministère de la Santé et des Services sociaux), qu’il est vrai qu’il manque des ressources et des équipes. «Nous faisons des efforts en ce moments. Nous allons rencontrer prochainement les gens de la CAQ (Coalition avenir Québec, le parti du premier ministre François Legault). Des rencontres sont prévues avec différents intervenants»,

a indiqué Robert Beaudry.

Cette conférence de presse de l’ACVM n’était pas suivie que par des résidents et résidentes du secteur, on pouvait remarquer aussi la présence de représentants d’autres associations de résidents, comme celle du Vieux-Montréal, d’une nouvelle association de résidents du Quartier Chinois, ou encore de gens habitant le secteur de l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal (sur Saint-Urbain et les rues environnantes). «C’est clair qu’on peut travailler ensemble pour développer des stratégies puisque les enjeux sont souvent les mêmes», de dire Sylvain Côté, le président du conseil d’administration de l’ACVM en répondant à un commentaire de quelqu’un du Vieux-Montréal.

INFOS | https://www.avcmtl.ca

https://association-citoyenne-du-village-de-montreal-1.s1.yapla.com/fr