Magazine LSTW sortie de la neuvième édition

La neuvième édition annuelle du magazine montréalais LSTW, dédié aux cultures queer et lesbienne, sera lancée cette année encore à l’occasion de Fierté Montréal. Sur le thème « Duo », la publication distribuée dans 17 villes mondiales mettra de l’avant plusieurs sujets en lien avec la communauté queer, ainsi que diverses créations visuelles et littéraires créées par des artistes d’ici et d’ailleurs.

Un prélancement du magazine aura lieu le 9 août dans l’espace VIQ de Fierté Montréal. Le lancement public se tiendra le 15 août à L’Idéal bar & contenus, un bar à vin queer, rue Ontario. Pour Florence Gagnon, qui fait partie de l’équipe qui pilote le projet, l’objectif du magazine est de faire rayonner la communauté tout en servant à celle-ci de mémoire collective: « Les blogues étaient à la mode quand on a lancé LSTW, mais on a éventuellement choisi de créer un projet physique qu’on peut sentir et toucher, explique-t-elle. C’est devenu aussi une passion d’archivage! On a réalisé qu’il manquait de contenu pérenne, parce que tout est éphémère aujourd’hui, donc le magazine sert aussi de legs à la communauté. »

Le contenu sélectionné pour chaque édition du magazine est établi par un processus d’appel à soumission, lors duquel les artistes queers de tout acabit sont invité.e.s à proposer leurs idées. Entre 250 et 350 propositions de toutes les formes d’art, incluant photographie, peinture, création littéraire, entrevue thématique, etc., sont reçues chaque année. Par le passé, le magazine a notamment publié les peintures de la Brooklynoise Rebecca Ness, un reportage sur le Queer Ranch Festival tenu sur l’île grecque de Lesbos ou encore un reportage à propos du nouveau bar lesbien Ruby Fruit, de Los Angeles.

Pour 2024, le thème « Duo » laisse place à l’interprétation : « La notion de duo était assez large, donc on va dans la rivalité, dans le 1+1, dans la dualité, peu importe l’interprétation, partage Florence Gagnon. On a reçu toutes sortes d’histoire et de contenus! »

Parmi ces contenus, on traitera notamment de la proche aidance au sein du milieu queer. La photographe américaine Morgan Lieberman, par exemple, propose une série de photos de couples âgés, prises dans plusieurs États américains. « L’œuvre vise donc à explorer le concept de couple, mais dans un esprit de longévité et d’intimité. Les photos sont magnifiques », s’enthousiasme Florence Gagnon.

Un grand dossier à propos de la Professional Women’s Hockey League, la nouvelle ligue féminine canadienne et américaine, sortira également cet été. Cinq différents contenus reliés à ce dossier seront inclus dans l’édition à paraître pour la Fierté.

Force est de constater que le succès est au rendez-vous puisque les éditions passées du magazine LSTW ont notamment remporté le Grand Prix de la direction artistique en 2024, par le National Magazine Awards, ainsi que le Grand Prix du magazine (meilleur magazine au Canada) en 2023, devant des publications de renom telles que L’actualité ou Châtelaine.

Aux yeux de Florence Gagnon, ces prix confirment le choix du médium et la vision de celui-ci : « Nous avons beaucoup été remis en question par rapport au choix de créer une édition en papier, confie-t-elle. Les reconnaissances de l’industrie et le nombre grandissant de propositions que nous recevons de la part des artistes chaque année confirment toutefois le choix de notre approche, et le manque de plateformes pour la diffusion des talents. »

Si le magazine peut voir le jour année après année depuis près d’une décennie, c’est grâce aux quatre personnes qui mènent le projet de front, ainsi qu’à la vingtaine de collaborateurs et collaboratrices à l’échelle locale et internationale qui donnent de leur temps au projet.

Naturellement, les partenaires comme le Groupe Banque TD, la BDC, la SDC du Village, Interligne et Fierté Montréal sont également des joueurs cruciaux dans l’équation. Le soutien des partenaires permet notamment à l’équipe du magazine de garantir une rémunération à chaque artiste sélectionné pour la publication, un point d’honneur pour Florence Gagnon : « On veut que le magazine continue d’exister, c’est donc très important pour nous que les artistes qui y participent soient rémunérés. »

Les personnes qui voudraient se procurer l’édition 2024 du magazine LSTW sont invitées à participer au lancement officiel qui aura lieu le 15 août à L’Idéal bar & contenus, situé au 151, rue Ontario Est.

INFOS | Pour connaître toutes les nouvelles à propos de LSTW, on peut visiter le https://www.lezspreadtheword.com