Odea Montréal accueille ses premiers propriétaires et locataires

Odea Montréal, le projet de diversité culturelle lancé en 2021, a été officiellement inauguré hier. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre CREECO, la société mère d’Eeyou Eenou Realty Properties, Cogir Immobilier, et plusieurs acteurs clés, dont Lemay et l’architecte autochtone de renommée mondiale, Douglas Cardinal.

Situé entre le Vieux-Montréal et Griffintown, sur un site appartenant aux Cris de la Baie-James depuis 1995, Odea Montréal symbolise l’engagement des Cris dans le développement communautaire et la revitalisation de ce quartier emblématique. Actuellement, 209 des 367 unités résidentielles sont occupées, laissant 158 unités locatives et 45 unités en vente encore disponibles.

Odea Montréal est situé à l’entrée de Montréal, au croisement du quartier Griffintown, du Vieux-Montréal et de la Cité du multimédia. Avec ses 26 étages réunissant 367 appartements locatifs, 68 logements en copropriété ainsi que des espaces de bureau et commerces, Odea Montréal attire une population diversifiée, allant des étudiants aux retraités, en passant par les jeunes professionnels.

« Odea Montréal est un témoignage de la vision et de la force de notre peuple. Alors que nous continuons à étendre notre présence dans des secteurs économiques clés, ce projet représente une réalisation majeure dans nos efforts continus pour créer une valeur durable pour nos communautés. Ce n’est pas simplement un bâtiment; c’est un symbole de notre engagement envers une croissance durable, la fierté culturelle et l’autonomisation économique de la Nation crie. Notre partenariat avec Cogir Immobilier pour concrétiser cette vision marque un nouveau chapitre dans notre parcours vers l’autosuffisance et la résilience. »a déclaré Derrick Neeposh, président de la Cree Regional Economic Enterprises Company (CREECO).

« Odea Montréal est plus qu’un projet immobilier; c’est une expression tangible de notre vision collective et de notre engagement à bâtir un avenir prospère pour notre nation et au-delà. Ce projet incarne notre histoire, notre résilience et notre désir de voir notre culture s’épanouir dans un environnement urbain. » a ajouté Mandy Gull-Masty, Grande Cheffe du gouvernement de la nation crie.

Le complexe immobilier, érigé sur un terrain appartenant à la communauté crie, se veut une véritable ode à la forêt boréale au cœur du Vieux-Montréal. Odea Montréal intègre divers éléments architecturaux qui évoquent la pierre, le bois, la verdure, la nature et la lumière, créant ainsi une connexion profonde avec l’environnement naturel. Le nom « Odea » s’inspire du mot cri « ode », signifiant canot, un symbole subtilement et élégamment intégré dans l’architecture du bâtiment. La façade blanche, réalisée en béton précontraint, reflète la pureté et la solidité, tandis que la cour intérieure présente des finitions rappelant les teintes des arbres, comme si l’on observait une bûche fendue, révélant son écorce et son cœur.

Ce chef-d’œuvre architectural a été conçu par l’architecte autochtone Douglas Cardinal, en collaboration avec la firme Lemay. Les résidents du complexe bénéficient d’espaces communs audacieux et fonctionnels, incluant un atelier d’artiste en partenariat avec le complexe artistique de la Fonderie Darling, des espaces verts luxuriants, deux piscines sur le toit, et un sky lounge offrant une vue imprenable sur la ville.« Nous sommes fiers et honorés de travailler avec la Nation crie d’Eeyou Istchee dans un projet qui deviendra l’un des monuments culturels et architecturaux de Montréal. Nous croyons qu’Odea Montréal sera emblématique à bien des égards », a déclaré Mathieu Duguay, Président et chef de la direction de Cogir Immobilier.

