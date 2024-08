Une vingtaine de commercesouvrent leurs portes en 2024

Oui, vous avez bien lu, c’est 21 commerces qui se sont installés (ou vont le faire prochainement) dans le secteur du Village cette année. Si vous vous promenez sur la rue Sainte-Catherine, vous avez sûrement remarqué qu’il y a eu le Tommy Café, l’ouverture de deux restaurants coréens, d’une crêperie et d’un magasin de bières, dans l’ancien local du McDonald’s au coin de Papineau. Vous vous régalez des gâteaux au fromage à la japonaise ? Eh bien Soufflé comblera vos pulsions sucrées ! Mais il y a bien plus que ça. Vous n’avez pas besoin d’être inspecteur à la Horacio Caine (pour ceux et celles qui se souviennent de CSI Miami) pour enquêter : ici les commerces ouvrent ou vont ouvrir prochainement, comme le O’Thym, qui était sur De Maisonneuve et qui déménagera très bientôt sur le territoire de la Société de développement commercial (SDC) du Village, soit sur Atateken au sud de Sainte-Catherine.

On attend aussi l’ouverture prochaine d’un cabaret-restaurant haut de gamme dans l’ancienne Banque d’épargne de la cité et du district (devenue la Banque Laurentienne) située au coin de Saint-Timothée et qui avait servi à des tournages de films durant quelques années. « C’est vraiment une année extraordinaire au niveau du développement commercial pour le Village », lance Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village. « Ça fait du bien de voir toutes ces nouvelles entreprises. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Parmi les ouvertures récentes, il y a également le Panacée, sur Atateken, qui occupe le local de l’ancien Aperitivo, près de la rue Robin. C’est un tout nouveau restaurant gastronomique qui attirera une nouvelle clientèle qui viendra des autres quartiers. La cheffe reconnue Catherine Couvet Desrosiers est à la barre de ce restaurant. Le Tommy Café est un aussi bon exemple de la relance du Village qui est en cours. La bannière a déjà plusieurs restaurants à Montréal, notamment dans le Vieux-Montréal, et les propriétaires ont choisi le Village pour installer leur nouveau café. Le Village est une belle opportunité d’affaires, puisqu’il y aura des développements immobiliers au cours des prochaines années, de nouvelles constructions qui ramèneront une population importante qu’il n’y avait pas avant ».

« On le voit déjà d’ailleurs, comment le Tommy Café est un très beau succès et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres en ce moment », de souligner Gilles Paquette, le responsable du service aux membres à la SDC du Village. À un tout petit jet de pierre de là, le Paella a fait peau neuve. Sis à l’adresse 1326, Sainte-Catherine Est, ce resto de cuisine espagnole avait subi des dommages majeurs après un incendie de la bâtisse, c’était en octobre 2021.

« Depuis, la famille a voulu rouvrir dans le Village et s’est installée à deux portes de l’ancien édifice dans un local qu’ils ont rénové parce qu’ils aiment ce secteur et la clientèle. Ils ne désiraient pas ouvrir un commerce ailleurs, c’est une très bonne nouvelle », de poursuivre Gilles Paquette. « Pour plusieurs, ce sont des bâtiments qui étaient vacants depuis plusieurs années et qui sont maintenant occupés. On parle ici de 21 commerces qui ont ouvert ou qui vont ouvrir, et ce, depuis le début de l’année 2024. Mais malheureusement, ce que les gens voient, ce sont les grands bâtiments qui sont laissés à l’abandon, comme l’ancien Drugstore ou encore la Station C qui a abrité jadis les clubs K.O.X. ou encore l’Apollon. Ils sont massifs, donc on les aperçoit plus. Mais en général, il y a un engouement en ce moment pour ce secteur-ci », affirme Gabrielle Rondy.

Celle-ci prend en exemple le resto O’Thym qui déménagera ses pénates dans une plus grande surface sur Atateken et qui pourra bénéficier d’une belle terrasse en été, ce qu’il ne pouvait pas faire sur De Maisonneuve en raison de la piste cyclable. C’est une belle offre pour la clientèle du O’Thym ! À quelques pas de ce nouveau resto, l’ancien WOD Sports est en rénovation. « Ce local va revivre avec un projet qu’on ne peut vous dévoiler pour l’instant. Les travaux de rénovation ont commencé d’ailleurs. Donc, on voit bien que ça bouge, qu’il y a une certaine vitalité dans ce coin-là aussi », rajoute Gilles Paquette.

Et non loin de là, un peu au nord de Sainte-Catherine, quelque chose de particulier a fait son apparition un peu plus tôt cette année, soit le Hungry Ghost ! Vous allez me demander : qu’est-ce que c’est qu’un Fantôme affamé ? Eh bien c’est un nouveau concept de restauration où l’on partage le local en offrant, ici, une cuisine indienne variée (Spice Aroma) et une autre, asiatique (Bon ! Dumplings), sans salle à manger, donc les commandes se font en ligne pour livraison ou pour emporter !

Dans cette liste, on peut nommer également le tout dernier, Le Poké Station, juste au coin de Montcalm. Un peu plus haut sur la même rue l’épicerie Fullsun offre depuis le début de l’année des bánh mì (sandwichs vietnamiens), du café, des nouilles Ramen et des produits d’épicerie asiatique. Le coin Papineau se développe aussi, en plus de la Maison des bières, avec toute sa sélection de bières de microbrasseries, de l’autre côté de la rue on retrouvera le Club House TLC (pour Tous Les Chiens), soit un service de toilettage pour chiens qui ouvrira prochainement.

Mais ce n’est pas tout… On sait qu’il y aura un immeuble de logements (de Mondev) et une épicerie Maxi qui devrait ouvrir en 2025. « Mais si on pousse un tout petit peu plus loin, on a l’esplanade Cartier qui se développe (au coin de De Lorimier) avec ses habitations mais, là encore, on va trouver des commerces qui vont favoriser le magasinage et attirer la clientèle qui, en retour, voudra se restaurer dans le Village, venir prendre un verre, manger quelque chose, donc c’est quelque chose de positif pour le Village », insiste ici Gabrielle Rondy.

Toutefois, ce n’est pas qu’au niveau du sol que les choses évoluent, on oublie qu’il y a des entreprises qui investissent les deuxièmes étages. « Les Studios Up Lift 514, des studios de danse, se sont installés au-dessus du bar Le Stud. Ce type d’entreprise est vraiment bénéfique pour le Village, puisque leur clientèle va revenir fréquemment dans le secteur et peut-être en profiter pour aller au restaurant, à l’épicerie, à la pharmacie, au salon de coiffure, etc. Puis, au 2e étage du restaurant indien Tabla, ça bouge là aussi, puisqu’un studio de production de jeux vidéo y fait son apparition », explique Gilles Paquette.

« En ce moment, nous en sommes à 87,4 % du taux d’occupation des commerces, poursuit Gilles Paquette dont la connaissance sur ce qui se développe dans le Village est effarante ! Nous sommes donc en dessous du 13 % d’inoccupation, pour des commerces au rez-de-chaussée (au niveau de la rue). Le Village se situe en fin de compte même en dessous de la moyenne d’inoccupation de Ville qui est de 13,4 % et de la moyenne du centre-ville même, selon les données que nous avons ! »

Vers l’ouest, il ne faut pas oublier que le promoteur immobilier Mondev a finalement obtenu son permis de démolition des anciens édifices qui abritaient, entre autres, l’iconique restaurant Da Giovanni. « Ça va bouger aussi dans le secteur de la place Émilie-Gamelin. Il y aura de nouveaux résidents et plusieurs commerces au rez-de-chaussée, indique Gabrielle Rondy. Dans le même coin de la Place Dupuis, il ne faut pas sous-estimer l’installation d’une partie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal qui apportera avec elle des centaines d’étudiants. Encore là, une nouvelle clientèle qui s’ajoute dans le Village. Peut-être même qu’il se passera quelque chose dans l’ancienne Station des Sports ? On ne sait pas, mais cet afflux de clientèle fera du bien. »

Ici, le projet de Mondev signifie plus de 200 logements. Il y en aura plus du double lorsque Mondev construira la 2e tour du côté sud-est de Saint-Hubert. Une fois la troisième phase complétée, 700 logements seront ainsi construits d’ici quelques années dans le secteur Émilie Gamelin/Place Dupuis ! « Les gens sont tellement habitués au négatif et à tout ce qui va mal dans le Village, qu’ils ne réalisent pas qu’il y a du positif qui se crée en ce moment et qui est survenu depuis le début de l’année, souligne à gros traits Gilles Paquette. Lorsqu’on parle de projets immobiliers et des développements, ce sont 14 projets résidentiels et deux de conversion de bureaux à logements qui seront construits ou aménagés dans les prochaines années ! » « Ce seront de 20 000 à 25 000 nouveaux résidents qui s’installeront dans le quartier, de renchérir la directrice générale de la SDC du Village. Ces gens auront besoin de plusieurs commerces de vêtements, de souliers, etc. Donc, il y a encore de la place pour de tels commerces de détail. »

En décembre 2023, la SDC a reçu les résultats d’une étude sur le potentiel de développement commercial du Village, réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton, et soutenue financièrement par la Ville de Montréal, dans le cadre de son programme de soutien aux SDC. « La mauvaise variété des commerces et des restaurants se classe dans le top 5 des raisons pour lesquelles les gens ne fréquentent pas le Village. Les restaurants et les cafés arrivaient en tête des types de commerces souhaités par la clientèle pour le Village.

Alors avec toutes ces nouvelles entreprises qui ont ouvert cette année, c’est vraiment un pas immense dans la bonne direction pour redonner envie aux gens de fréquenter le Village, de venir le découvrir ou le redécouvrir », ajoute Gabrielle Rondy. Dans l’étude économique effectuée l’an dernier, on avait retenu, également, qu’il manquait d’initiatives destinées aux communautés trans et non binaires ainsi que racisées, qui souhaiteraient fréquenter le Village, mais qui aimeraient voir plus d’offres commerciales, communautaires et culturelles pour elles. « On désire mettre en valeur ces groupes des

communautés 2SLGBTQIA+, on espère qu’il y aura plus d’initiatives en ce sens. Les gens qui voudront créer ce type de commerce pourront obtenir l’appui du Fonds de la Ville destiné au Village et à la communauté 2SLGBTQIA+, dont un premier appel à projets est prévu dès cet automne », dit Gabrielle Rondy.

« S’il s’agit aussi de rénover un local, on peut les guider et les aider puisqu’il y a le Programme de subventions pour la rénovation de commerces de la Ville, cela peut être intéressant », de rajouter le responsable du service aux membres à la SDC du Village, qui invite les entrepreneurs qui souhaiteraient s’installer dans le Village à communiquer avec la SDC. Et on termine avec une autre bonne nouvelle : ouvrez l’œil, dans l’Est, puisqu’un bâtiment laissé à l’abandon depuis au moins une bonne dizaine d’années a reçu son permis de rénovation ! Ça bouge dans le Village !