Un financement de 1,6 million de dollars pour des organismes LGBTQ+ du Canada atlantique

La ministre fédérale des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé mercredi à Saint-Jean, à Terre-Neuve, un financement pour des organismes LGBTQ+ des provinces de l’Atlantique.

Le montant, de 1,6 million de dollars, sera alloué à quatre organismes de défense des droits des personnes de la communauté LGBTQ+ dans le cadre d’un plan d’action fédéral lancé en 2022.

Trois organismes vont bénéficier de plus de 1 million de dollars. Il s’agit pour l’Île-du-Prince-Édouard de PEI Transgender Network et de PEI Inc. Pour Terre-Neuve-et-Labrador, c’est le Centre communautaire Quadrangle, à Saint-Jean, à Terre-Neuve, qui recevra une partie de ce financement.

De plus, une subvention pouvant atteindre 571 400 dollars servira à appuyer le projet Trans Support NL Inc, à Terre-Neuve-et-Labrador, dont l’objectif est de former et d’informer les fournisseurs de soins primaires sur les soins de santé d’affirmation de genre , peut-on lire dans un communiqué.

Selon Ottawa, entre 2019 et 2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens de 15 ans et plus, soit 4,4 % de la population canadienne, ont déclaré être membres de la communauté LGBTQ+.