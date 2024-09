SÈVE PRIMAIRE

MAISON PIRON, AOP MORGON (FRANCE) 2022

Code SAQ : 15308972 • 27,95$

Je suis un grand fan de la maison Piron depuis un moment déjà. Il y a une finesse et du caractère dans leurs cuvées, ce que j’apprécie beaucoup. Ce Morgon en est un bel exemple. Son côté cerise, framboise et poivré le rend super polyvalent à table, et très plaisant bu seul. C’est un autre rouge qui fait la transition entre l’été et l’automne, lorsque servi un peu rafraîchi. Quelle belle intensité en bouche, sans la moindre lourdeur. La finale est un moment de bonheur, tant tous les éléments sont en harmonie. Et ça persiste, et ça s’étire, comme un chat qui se réveille. Coup de cœur !