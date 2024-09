74 % des Américains LGBTQ+ préfèrent Kamala Harris, selon une enquête du HRC

Plus de 95 pour cent des adultes LGBTQ+ aux États-Unis disent être inscrits sur les listes électorales, et plus de 93 pour cent d’entre eux sont motivés pour aller voter lors des élections de novembre prochain — dont 73 pour cent se déclarant « très motivés » —, selon une nouvelle étude de la Fondation Human Rights Campaign.

De plus, les électeurs LGBTQ+ préfèrent Kamala Harris à Donald Trump dans la course à la présidentielle avec une marge de près de 67 points – 74 % pour Harris contre 7,5 pour Trump.

Les résultats proviennent de l’enquête annuelle 2024 sur le climat LGBTQ+ de la fondation, une enquête en ligne menée auprès de plus de 2 400 Américains LGBTQ+ qui a été réalisée du 8 au 18 août en collaboration avec Community Marketing and Insights, une société de recherche appartenant à des LGBTQ.

La fondation est le bras éducatif de la Campagne pour les droits de l’homme. Le rapport a été publié mardi à l’occasion de la Journée nationale d’inscription des électeurs.

« Ces résultats soulignent le pouvoir des électeurs LGBTQ+ », a déclaré Shoshana K. Goldberg, directrice de l’éducation publique et de la recherche au HRC, dans un communiqué de presse. « Pratiquement tous les Américains LGBTQ+ sont inscrits et motivés pour voter à cette élection. La communauté LGBTQ+ est diversifiée et présente un large éventail de questions, de l’économie aux droits civils en passant par la démocratie, qui l’amènent aux urnes. Il ne fait aucun doute que les électeurs LGBTQ+ continueront d’utiliser les urnes pour lutter pour notre droit de vivre et de prospérer sans discrimination lors de cette élection et au-delà.

L’inscription est constante dans tous les groupes d’âge, et la majorité de tous les groupes d’âge se déclarent très motivés à voter. La motivation augmente avec l’âge, avec 81 pour cent de la génération Z plutôt ou très motivés, contre 95 pour cent pour les électeurs de plus de 60 ans, mais ne varie pas de manière significative selon la race ou l’origine ethnique.

Les adultes LGBTQ+ sont bien informés. Plus de 92 pour cent ont entendu parler du Projet 2025, dont plus d’un tiers (34,5 pour cent) qui en ont beaucoup entendu parler. Le Projet 2025, également connu sous le nom de « Mandat pour le leadership : la promesse des conservateurs », est un programme de 922 pages qui sert de modèle à la manière dont une administration présidentielle pourrait remanier radicalement le pouvoir exécutif. Il a été créé par le groupe de réflexion de droite Heritage Foundation et se concentre sur le démantèlement de nombreuses politiques existantes en matière d’environnement, de vote et de droits civiques, y compris celles qui offrent des protections aux Américains LGBTQ+.

Parmi tous les adultes LGBTQ+, 93,7 % ont perçu le projet 2025 d’un œil défavorable, et plus de 97 % des personnes interrogées de la génération Z l’ont fait.

Les cinq principales questions qui motivent les adultes LGBTQ+ à voter sont la législation sur l’égalité LGBTQ+/anti-LGBTQ+ (51,6 %) ; avortement/droits reproductifs (46,9 pour cent) ; Juges de la Cour suprême/réforme judiciaire (32,7 pour cent) ; inflation/coût de la vie (31,4 pour cent) ; et Projet 2025 (27,1 pour cent).

« Les Américains LGBTQ+ sont inscrits sur les listes électorales à des niveaux sans précédent et sont très motivés à voter », note le rapport. « L’éventail des problèmes les plus importants pour les Américains LGBTQ+ reflète la diversité de la population, tout en soulignant comment, outre les questions d’égalité, les Américains LGBTQ+ – comme les Américains dans leur ensemble – se concentrent sur des questions macro telles que l’économie, l’avortement et la Cour suprême.

Pour lire le document complet, c’est ici.