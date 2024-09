Entre porn stars et danseurs, le Campus bénéficie du meilleur des deux mondes

Bien sûr, il est reconnu pour son mirobolant concours Mr Campus — soit le danseur le plus sexy —, mais il faut dire que le Club Campus a toujours mis en scène certains hommes des plus alléchants que la métropole peut nous offrir. Ce n’est pas pour rien que ce bar de danseurs nus possède une telle longévité. Le Campus vient tout juste de franchir le cap des quatre décennies ! Le tout a été souligné, le 28 aout dernier, avec tapis rouge à l’extérieur. Si la pandémie avait frappé durement les clubs du Village, ici on a tout oublié, et la clientèle se presse pour voir les dizaines de danseurs les uns plus attirants que les autres. Il en faut pour tous les goûts, après tout !

Soirées thématiques, célébrations des diverses fêtes nationales (du Mexique, du Québec, etc.) ou encore compétitions multiples, tout est fait pour que la clientèle s’amuse et passe du bon temps. «Le Campus compte au moins une cinquantaine de danseurs en ce moment», dit Guillaume Patenaude, le propriétaire actuel du club. «Plusieurs danseurs font aussi de la porno, ils ont un ‘’following’’ étendu de fans, cela amène donc de la clientèle au bar, comme Malik par exemple qui est suivi par de nombreux fans et qui est l’un des plus populaires danseurs du club. Au moins une douzaine de ces gars sont à la fois des porn stars et des danseurs. C’est un très beau mélange.»



Œvrant dans le domaine des sites érotiques, Guillaume Patenaude peut ainsi jumeler les deux pour faire évoluer le Campus et le rendre encore plus attrayant à la fois pour les danseurs que pour la clientèle.



«Ça va super bien en ce moment et la clientèle est là», confirme Guillaume Patenaude. «Le Campus est une institution dans le Village. Oui, il y a eu des ajustements, suite à la mixité avec les femmes qui peuvent entrer au Campus, mais depuis la fermeture du bar 281, les femmes n’avaient de place pour aller voir des danseurs nus. Je crois qu’il y a de plus en plus d’ouverture de part et d’autre. On sent une nouvelle ambiance, il y a une ‘’vibe’’ de party. On sent que les gens ont vraiment beaucoup de fun.»



Le club a gagné en popularité grâce donc à ce mixte «danseurs/acteurs pornos». La plateforme OnlyFans (OF) n’y est pas pour rien : «OnlyFans a amené une nouvelle vision de la danse et de la porno, on voit une plus grande ouverture d’esprit, une plus grande acceptation», affirme-t-il. «Les fans viennent voir leurs acteurs préférés sur la scène. On ne voyait pas ça avant. Je ne dis pas que la société au complet accepte mieux la porno et les danseurs nus, mais il y a un certain avancement une ouvertre certaine.»



Côté rénovation, le «Daddy’s Corner» a été revampé, entre autres, et le bar central est sur la liste des prochains travaux. «On a fait plein de changements dans le bar. Éventuellement, on fera quelque chose avec le 2e étage», annonce-t-il.



«De nouvelles choses s’en viennent bientôt, y compris des produits dérivés au cours des prochains mois. On est en train de préparer un calendrier sexy, une ligne de vêtements, des T-shirts, etc. Ça bouge, c’est excitant de voir tout ça», de lancer Guillaume Patenaude qui a repris le bar il y a deux ans, succèdant à Gary Blanchard qui en a été le propriétaire, avec son acolyte Luc Marchand, durant 22 ans.

Gary et Guillaume ont d’ailleurs le même parcours, ils proviennent de la campagne, ils ont dansé au Campus et sont devenus les propriétaires de ce club. Ce n’est pas pour rien que la passation entre Gary Blanchard et Guillaume Patenaude s’est faite dans une grande harmonie, en aout 2022, lors du 37e anniversaire du Campus.



Comme à peu près tous les autres commerçants, Guillaume Patenaude dénonce l’état actuel du Village et les problématiques vécues par les commerçants et les résidents. «Dommage que ce soit devenu ainsi avec autant de problèmes. Ça ne peut pas continuer. Il faut que les diverses autorités prennent en charge ces problématiques. J’ai investi dans le Village en achetant la bâtisse de mes bureaux, c’est un de mes buts que d’essayer d’améliorer le Village, à ma manière, mais il faut absolument régler les problématiques réécurrentes», souligne-t-il.



Sur une note plus joyeuse, il nous annonce que le Club Campus participera, le samedi 12 octobre, à la «Nocturne du Village». Le bar sera sera donc ouvert cette nuit-là jusqu’à 6h du matin pour célébrer le week-end de l’Action de grâce et la dernière fin de semaine de la piétonnisation. «C’est une belle initiative de la SDC [Société de développement commercial] du Village à laquelle on va participer. C’est le fun, plusieurs bars prendront part à cet événement-là ! Et il y aura aussi une autre Nuit Blanche le 31 décembre, donc le bar fermera à 6h aussi», d’annoncer en primeur le dynamique Guillaume Patenaude.

INFOS | Le club Campus, 1111, rue Sainte-Catherine Est,

Montréal. https://campusmtl.com ou [email protected]