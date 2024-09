OBEIDY

CHÂTEAU ST-THOMAS (VALLÉE DE LA BEKAA, LIBAN) 2023

Code SAQ : 15336931 • 18$

Première rencontre avec ce cépage local, qui était rarement vinifié seul. On s’en sert pour l’arak, entre autres. Ce vin blanc va vous dépayser. Difficile à définir, au nez. J’ai relevé de subtiles notes de

fumée et de miel brut. Subtiles malgré qu’il soit plutôt aromatique. J’ai bien aimé sa texture, en bouche. C’est exotique et expressif, avec un balancement sucré-salé très fin et une finale qui chavire doucement vers une élégante amertume. Vraiment spécial, et très agréable. On le suggère avec des filets d’aiglefin ou une escalope de veau milanaise, ou encore avec un plat à base de paneer, pour vos proches végétariens.