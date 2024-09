La date de la première audience d’Austin Wolf dans la poursuite contre lui a de nouveau été retardée

Rappelons que Wolf, dont le nom légal est Justin Heath Smith, a été arrêté en juin pour des accusations fédérales de pornographie juvénile et reste en détention. La date limite pour une audience préliminaire ou un acte d’accusation a été reportée au 28 octobre…

En juin dernier, Justin Heath Smith, connu comme star du porno, sous le nom d’Austin Wolf, a été arrêté et accusé de distribution et de réception de pornographie juvénile, ainsi que de possession de pornographie juvénile. La star est accusée d’avoir envoyé et reçu « des centaines de vidéos à caractère pédopornographique », selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district sud de New York.

Smith a été placé en garde à vue et a fait sa première comparution devant un juge le vendredi 28 juin 2024 alors qu’une audience préliminaire était prévue fin juillet. Cette audience a ensuite été reportée au mercredi 28 août 2024, puis à nouveau au vendredi 27 septembre 2024. Plus tôt cette semaine, un tribunal fédéral du district sud de New York a accordé une nouvelle prolongation, repoussant ainsi la date limite de l’audience préliminaire de Smith ou l’acte d’accusation jusqu’au lundi 28 octobre 2024. La juge d’instance Katharine H. Parker a approuvé la prolongation à la demande des deux parties, alors que les discussions pour un éventuel accord de plaidoyer se poursuivent.

Dans le dernier dossier, le procureur adjoint américain Getzel Berger a noté que la défense et l’accusation poursuivaient les négociations mais ne s’attendaient pas à parvenir à une résolution avant la date limite précédente du vendredi 27 septembre. Berger a souligné que la poursuite sert les intérêts de la justice et l’emportent sur les intérêts de la justice. le droit du public et de l’accusé à un procès rapide.

Les avocats de la défense Michael Baldassare et Thomas Andrykovitz ont consenti à la prolongation au nom de Smith. Smith pourrait bien sûr rejeter la motion de prorogation du gouvernement, qui l’obligerait soit à le libérer de prison, soit à procéder à l’acte d’accusation, vous devez donc supposer que leurs arguments contre lui sont solides.

Pendant que les négociations se poursuivent, Smith reste en détention et est actuellement détenu à Brooklyn après qu’un juge a statué qu’il représentait un danger pour le public et un risque de fuite. Fin juin, Andrykovitz, l’un des avocats de Smith, a fait une déclaration à The Advocate, et en plus de qualifier les accusations du gouvernement d’« allégations non prouvées », l’avocat a déclaré que Smith était détenu dans des conditions « inhumaines » au centre de détention métropolitain. Centre.

La déclaration d’Andrykovitz disait : « Le communiqué du gouvernement ne contient que des allégations non prouvées et non vérifiées contre un homme présumé innocent. Justin est reconnaissant pour le soutien incroyable qu’il reçoit de ses amis et supporters. Il est actuellement détenu au [Centre de détention métropolitain]. Il est bien documenté, décision judiciaire après décision judiciaire, que les conditions de détention au MDC sont inhumaines. Les conditions de M. Smith ne sont pas différentes. Le personnel du MDC n’a déjà pas réussi à lui fournir ses médicaments de base.

Dans une plainte non scellée, un agent du FBI a déclaré que Smith, un résident de New York âgé de 43 ans, avait envoyé et reçu des centaines de vidéos contenant des représentations d’abus sexuels sur des mineurs via l’application de messagerie Telegram. Les vidéos incluraient des images d’enfants aussi jeunes que des nourrissons victimes d’abus sexuels, a indiqué le DOJ dans un communiqué de presse. Une vidéo montrerait un enfant de 10 ans attaché et violé par un homme, ont indiqué les procureurs.