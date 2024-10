820 vétérans LGBT réhabilités après avoir été obligés de quitter l’armée américaine en raison de leur orientation sexuelle

Le Pentagone a annoncé ce mardi que plus de 800 vétérans qui ont été expulsés de l’armée américaine en raison de leur orientation sexuelle seront réhabilités.

Environ 820 vétérans, expulsés de l’armée américaine en raison de leur orientation sexuelle, seront réhabilités, a annoncé le Pentagone dans un communiqué ce mardi 15 octobre. L’objectif: « réparer les torts causés par la politique » connue sous le nom de « Don’t Ask, Don’t Tell » (« Ne demandez pas, ne dîtes pas« , en français).

Celle-ci était en vigueur dans les rangs de l’armée américaine entre 1994 et 2011. Selon les archives du ministère américain de la Défense, près de 13 500 militaires gais, lesbiennes ou bisexuels ont été contraints de quitter l’armée en raison de leur orientation sexuelle. Beaucoup d’entre eux n’ont jamais bénéficié des avantages attribués aux vétérans, notamment en matière d’éducation, de santé ou de finance. Grâce à cette réhabilitation, ils le pourront.

En juin, Joe Biden avait gracié des militaires condamnés pour homosexualité

Il y a un peu plus d’un an, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a demandé à l’armée de commencer à examiner les dossiers des anciens combattants afin de réviser leur statut.

Dans le communiqué publié par le Pentagone, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a rendu hommage « au service et au sacrifice de tous nos soldats, y compris les courageux Américains qui ont levé la main pour servir mais ont été refoulés à cause de ceux qu’ils aiment ».

« Nous encourageons tous les vétérans qui estiment avoir subi une erreur ou une injustice à demander une rectification de leur dossier militaire », a encouragé le Pentagone dans son communiqué.

Mais selon Lloyd Austin, l’immense majorité des personnes touchées par la politique « Don »t Ask, Don’t Tell » ont désormais été réhabilités.

En juin dernier, Joe Biden a gracié des milliers de militaires condamnés pour homosexualité, afin de « redresser un tort historique », avait expliqué le président américain. Ces militaires homosexuels étaient exclus de l’armée américaine jusqu’en 1994.