La Maison Plein Cœur compte sur la générosité du public

Dès 17 h le 1er novembre prochain, au bar Le Cocktail, la Maison Plein Cœur fera le lancement de sa campagne annuelle de financement qui se déroulera à partir de cette date et jusqu’au 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette soirée spéciale sera animée par Denis-Martin Chabot. Julie Curly et Sebz chanteront pour le plus grand plaisir des gens rassemblés dans ce bar de la rue Sainte-Catherine Est pour cette occasion !

En 2024 et comme les années précédentes, le thème de la campagne sera « Une histoire de cœur et de VIH ». Elle sera axée sur le rôle que joue la Maison Plein Cœur (MPC) auprès des personnes vivant avec le VIH-sida. Et les services sont nombreux pour une petite équipe : activités récréatives et culturelles, logements, aide aux pairs, distribution alimentaire, transport pour des rendez-vous médicaux ne sont que quelques-uns des nombreux services offerts par la Maison Plein Cœur (MPC), fondée en 1991. Mais voilà, les choses sont loin d’être roses pour un organisme communautaire tel que la Maison Plein Cœur : « Nos frais d’exploitation ont considérablement augmenté depuis trois ans : masse salariale, nourriture, entretien, etc. Or, notre unique subvention à la mission n’a été majorée que de 3,2 % en 2023 et de 2,7 % en 2024 — bien en deçà des taux d’inflation », ceci est tiré de l’infolettre de la MPC.

On l’aura ainsi bien compris, le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec est inadéquat si l’on désire offrir de nombreux services aux quelques centaines d’usagers. Un seul exemple ici, la distribution alimentaire : 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ce sont 1226 paniers qui ont été distribués au cours de 24 livraisons. Il s’agit donc de 406 paniers de plus comparativement à l’année financière précédente. Cette aide alimentaire représente une valeur de 136 791,84 $ pour un total de 17 628 kg de nourriture ! D’où l’objectif de cette année de 65 000 $ pour mieux financer les 14 programmes et services. « Nous avons vraiment besoin de ces 65 000 $ pour poursuivre et faire fonctionner nos services et nos divers programmes de la Maison Plein Cœur », de souligner Nancy Labonté, la directrice générale de l’organisme. Bon an mal an, la Maison Plein Cœur devrait bénéficier d’un budget total d’environ 1 M$, mais il lui manque toujours à peu près 15 % qu’il reste à combler par d’autres sources de financement, comme cette campagne de levée de fonds qui fait appel à la générosité des donateurs et donatrices.

Une soirée amusante

Le 1er novembre, on aura droit au dévoilement de la vidéo de campagne mettant en vedette Barbada, Julie Curly et Sebz, les porte-paroles de cette campagne, ainsi que Rosie (Roseleine Delva), la coordonnatrice et intervenante — services psychosociaux, femmes et familles. Le tout de manière très drôle. On nous promet d’ailleurs que cette vidéo sera tout en humour et en rire. Avec le titre de « Indétectable », c’est tout de même un clin d’œil aux personnes séropositives « indétectables », tout en se voulant un pastiche de la série judiciaire Indéfendable présentée sur les ondes de TVA en ce moment.

« Le cœur a sa maison »

Oui, c’est le slogan du nouveau projet d’agrandissement et de rénovation de la Maison Plein Cœur. On vous a déjà parlé de cet édifice qui viendra en annexe à la bâtisse actuelle située sur la rue Dorion. Ce projet est estimé à plus de 11 M$.

« Nous avons sécurisé plus de 4 500 000 $. Nous attendons la confirmation pour d’autres sommes qui nous emmèneraient à 7 000 000 $. Nous prévoyons un emprunt hypothécaire de 1 500 000 $. Et nous comptons sur une campagne de financement publique pour amasser les 3 000 000 $ qui restent », peut-on lire sur le site de MPC. Il y aura une campagne de financement séparée qui s’étendra sur une période de trois ans. On devrait en avoir des nouvelles en 2025.

INFOS | T. 514-597-0554 ou www.maisonpleincoeur.org

Rappel de la soirée : 1er novembre dès 17 h, au bar Le Cocktail