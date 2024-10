SDC du Village et Caisse Desjardins du Quartier-Latin : Dynamiser le Village grâce à la coopération

Depuis trois ans maintenant, un partenariat s’est constitué entre la Société de développement commercial (SDC) du Village et la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal. Présente dans le milieu par le biais de différents partenariats (Archives gaies du Québec, Espace LGBTQ+, Mtl en arts, etc.), voilà trois ans que cette institution, sise sur la rue Berri, s’associe pleinement avec la SDC du Village et l’accompagne dans ses divers projets via son Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).



« Nous croyons aux projets de la SDC qui sont structurants pour notre milieu, explique Simon Déry, le directeur général de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin. Notre FADM nous permet de contribuer à la communauté en soutenant des projets qui répondent concrètement aux besoins du milieu. Avec la SDC, nous partageons les mêmes aspirations pour le Village et pour la communauté 2SLGBTQIA+.» « Notre nature coopérative, c’est ce qui nous distingue d’autres institutions financières. Chaque Caisse peut être présente dans son milieu et soutenir les projets locaux, comme ceux de la SDC. Nous avons d’ailleurs annoncé un soutien financier pour le projet de rénovation de l’édifice d’Espace LGBTQ+, qui est un projet structurant et important pour la communauté 2SLGBTQIA+ et pour le Village. C’est un bel exemple de projets que nous appuyons », poursuit-il.

En plus de ce partenariat, la Caisse Desjardins du Quartier-Latin siège sur le conseil d’administration de la SDC, représentée, de manière bénévole, par Mme Geneviève Duguay, gestionnaire à la Caisse du Quartier-Latin. « Cela nous permet d’être encore plus connectés aux enjeux de notre milieu et de mieux y répondre », dira Simon Déry. « À chaque fois que j’ai fait face à un enjeu, elle [Geneviève Duguay] est prête à collaborer, à m’épauler et me donner de très judicieux conseils », souligne Gabrielle Rondy. «En 2021, lorsque le directeur général de la SDC du Village a quitté ses fonctions, l’organisation a traversé une tempête importante. La SDC était en crise, alors on s’est mis à réfléchir avec la Caisse sur les actions à entreprendre, sur comment on pouvait sortir de cette crise. En discutant ensemble, nous nous sommes rendu compte que nous avions des valeurs et une vision commune, notamment pour améliorer le Village et pour nos projets. Tout concordait pour qu’il y ait un partenariat entre la SDC et la Caisse », souligne pour sa part Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village.



Concrètement, cela veut dire quoi pour le commun des mortels ce partenariat ? « L’an dernier, nous avons eu ici, dans notre local, un bel événement commun avec la Caisse et la Chambre de commerce LGBT du Québec, dit Gabrielle Rondy. C’était très intéressant de réunir tous ces gens-là, c’était incroyable ! Tout le monde croit à cette vision du développement du Village, de coopérer, de créer des projets ensemble, etc. C’est sur cette base-là que nous fondons notre partenariat et cette activité-là en était un bel exemple !»



Notre projet d’habillage des locaux à louer comporte un code QR qui nous renvoie aux informations sur le local disponible, mais aussi sur les partenaires, « comme la Caisse Desjardins qui est notre partenaire principal. C’est un autre exemple de coopération, on réfère ainsi les futurs commerçants à la Caisse s’ils veulent obtenir de l’accompagnement financier », indique Gabrielle Rondy.



Il faut savoir que la Caisse Desjardins du Quartier-Latin est la plus importante institution financière dans le secteur avec plus d’une quarantaine d’employé·e·s.



« Avec notre Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), c’est plus de 200 000 $ par année qui sont investis le milieu, de poursuivre Simon Déry, également président du comité LGBTQ+ du Mouvement Desjardins. On annonçait en septembre que l’on soutiendrait de manière concrète, avec ce fonds, le développement et la rénovation de l’édifice d’Espace LGBTQ+. Le 8 octobre dernier, l’Usine C, qui est aussi partenaire de la Caisse, les recevait pour le «Cocktail Reconnaissance 2024», un événement annuel qui regroupe les employé·e·s de cette institution, ainsi que les administrateur·rice·s et organismes partenaires. «C’est une soirée qui s’inscrit dans nos traditions, pendant la semaine de la coopération, qui nous permet de prendre un temps pour dire merci à tous ceux et celles qui contribuent à faire vivre notre nature coopérative», dit Simon Déry.



«Nous voulons toustes que le quartier s’améliore, qu’il soit redynamisé autant pour les commerçant·e·s, les résident·e·s, les visiteur·euse·s, etc., indique Gabrielle Rondy. Ce sont justement ces valeurs communes qui animent notre partenariat avec la Caisse qui est désireuse, elle aussi, de s’impliquer afin de voir le Village se développer encore plus et qu’il soit plus attractif.» La Caisse investit également, via le Fonds du Grand Mouvement, dans l’agrandissement de la Maison Plein Cœur, une somme d’un demi-million de dollars pour la nouvelle aile. «Cela contribue au Village aussi de voir ce projet-là se réaliser avec des logements dont on a tellement besoin pour de telles personnes [vivant avec le VIH-sida]», dit le directeur général de cette caisse qui a pris ses fonctions en 2020.



On le sait, des travaux d’aqueducs de grande envergure de la Ville arrivent à grands pas dans le quartier, dès 2025 selon les dernières planifications municipales. Ce sera peut-être l’occasion pour des marchands de procéder eux aussi à «relooker» leur commerce, à les rendre plus attrayants, plus au goût du jour ? Le programme « Réno-assistance par Desjardins », est conçu pour soutenir les entrepreneurs dans ces travaux. Que ce soit de petits projets ou des travaux plus majeurs, nous pouvons leur donner accès à des fournisseurs qualifiés et fiables pour réaliser ces travaux d’amélioration.»



Dans la veine d’aider encore plus les commerces, la SDC du Village aimerait leur remettre, éventuellement, des prix lors d’un événement «Reconnaissance». «On aimerait ça pouvoir mettre en valeur les entreprises qui se démarquent, explique Gabrielle Rondy. Ce serait quelque chose qui rassemblerait les commerçant·e·s dans une belle ambiance et nous aimerions associer Desjardins à un tel événement, mais qui soit à long terme.» De plus, la Brigade du Village qui, comme on l’a appris dans la dernière chronique, sera reconduite en mode hivernal jusqu’au printemps 2025. Ce sera une opportunité de plus pour s’impliquer avec la SDC du Village. «C’est un projet structurant pour lequel nous discuterons avec la Caisse», ajoute la directrice générale de cette SDC.

Le 31 décembre 2024 conclut la période triennale d’entente entre la SDC et la Caisse Desjardins du Quartier Latin. Des échanges ont actuellement lieu à savoir si cette entente sera partenariat.



Pour terminer, Simon Déry mentionne que la Caisse est toujours à l’écoute des besoins des membres : les guichets automatiques de la Caisse, qui étaient situés près de Papineau, seront déménagés au Dépanneur du Village à la fin novembre, donc près de la station Beaudry. « Le conseil d’administration a opté pour une relocalisation des guichets à proximité, et ce, avec une accessibilité prolongée. Le nouvel emplacement (Dépanneur du Village) est accessible 24 heures sur 24 et offrira un environnement propre et sécuritaire aux membres souhaitant utiliser un guichet automatique, note Simon Déry. Ce sera également plus central, au cœur du Village.»

Place au Village est rendu possible grâce à la collaboration de la SDC du Village.

