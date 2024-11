Le Festival LGBT2SQueer de Montréal met en avant l’évolution du cinéma queer mondial

Depuis près de 40 ans, image+nation met en valeur l’art et la culture queer à travers diverses initiatives. Leur événement signature, le festival image+nation, Festival Film LGBT2SQueer Montréal, célèbre les films primés qui explorent l’univers queer sous toutes ses formes et enjeux. La 37e édition aura lieu du 20 au 30 novembre prochain et rassemblera 27 pays au sein de sa programmation. Lancé en 1987, il s’agit du premier et plus ancien festival de films LGBTQ+ au Canada.

Présenté en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC), image+nation invite le public à découvrir une sélection de films soigneusement choisis pour cette édition. Les billets sont disponibles en ligne ou directement dans les salles participantes (Cinéma du Musée, l’ONF, le Centre PHI, l’Université de Concordia, et l’UQAM).

Tout au long du festival, plusieurs projections seront proposées autant en salle qu’avec des projections virtuelles exclusives à travers le Québec et le Canada offrant ainsi un accès privilégié au public. La programmation se distingue par un fil conducteur : la mise en lumière des perspectives LGBTQ+.

Cette 37e édition promet d’être des plus captivantes avec plus de 150 films qui questionnent, inspirent et transportent. Le festival débutera avec l’adaptation du roman classique de William S. Burrough’s, Queer, par le cinéaste italien Luca Guadagnino (Call Me by Your Name), mettant en vedette Daniel Craig (lire notre article sur le film et entrevue avec le réalisateur).

Certains abordent des thématiques modernes et d’autres, des préoccupations culturelles actuelles. En plus de célébrer les talents émergents et établis à travers les programmes phares, le festival portera également un regard particulier sur l’Acadie avec le tout dernier documentaire de Julien Cadieux, qui sera d’ailleurs présent sur place pour partager sa vision créative. Les amateurs et amatrices de cinéma auront l’occasion de découvrir des voix singulières et novatrices.

« Cette année, nous sommes ravi.e.s de lancer notre nouvelle marque et notre site web : image+nation culture queer, un nom générique pour décrire l’ensemble des initiatives de notre organisation dans les domaines de la présentation, du développement et du mentorat de l’art et des artistes queer. Il s’agit d’un nouveau site web facile à naviguer et informatif pour explorer image+nation à l’approche de nos quatre décennies d’existence », déclare Charlie Boudreau, à la direction d’image+nation. « Un environnement idéal où le public pourra découvrir notre sélection de films 2024 et de nouvelles activités qui mettent les créateurs de récits à l’avant-plan. »

« Cette année, nous sommes ravi.e.s de lancer notre nouvelle marque et notre site web : image+nation culture queer, un nom générique pour décrire l’ensemble des initiatives de notre organisation dans les domaines de la présentation, du développement et du mentorat de l’art et des artistes queer. Il s’agit d’un nouveau site web facile à naviguer et informatif pour explorer image+nation à l’approche de nos quatre décennies d’existence », déclare Charlie Boudreau, à la direction d’image+nation. « Un environnement idéal où le public pourra découvrir notre sélection de films 2024 et de nouvelles activités qui mettent les créateurs de récits à l’avant-plan. »

FILM D’OUVERTURE :

Queer

(Luca Guadagnino, Italie & États-Unis, 2024 – 136 min)

Mercredi 20 novembre à 19 h au Cinéma du Musée (1379-A, rue Sherbrooke Ouest)



FILMS DE CLÔTURE :

Perfect Endings (13 Sentimentos)

(Daniel Ribeiro, Brésil, 2024 – 100 min)

Samedi 30 novembre à 21 h à l’Auditorium des anciens élèves de l’Université Concordia (1455 boul. De Maisonneuve Ouest, salle H110)



Gondola

(Veit Helmer, Allemagne & Géorgie, 2023 – 86 min)

Samedi 30 novembre à 21 h à la Salle de projection Jean-Claude Lauzon de l’UQAM (1564, rue Saint-Denis, salle J-S1430)





INFOS | Image+nation se tient du 20 au 30 novembre 2024, dans 6 salles de cinéma de Montréal et partiellement en virtuel (principalement pour les personnes qui se trouvent au Québec). Pour plus d’infos sur chacun des films ou pour vous procurez des billets pour assister au festival image+nation en personne ou visionnez certains films en version virtuelle, visitez le site du festival image+nation 2024.

POUR VISUALISER LA GRILLE HORAIRE DU FESTIVAL, CLIQUEZ ICI.

LIEUX DE PROJECTION

• Cinéma J.A DeSève de l’Université Concordia au 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest (métro Guy-Concordia)

• Centre PHI au 407 rue Saint-Pierre, Montréal, QC H2Y 2M3 (métro Square Victoria-OACI)

• Salle de projection Jean-Claude Lauzon (J-S1430) | UQAM, 1564 rue Saint-Denis, Montréal Québec H2X 3K2 (métro Berri-UQAM) ENTRÉES | fin de semaine · weekend | Métro Berri-UQAM 1400 rue Berri, Montréal QC H2L 2C4.

• Office national du film du Canada, à l’Édifice Balmoral 1501 de Bleury Montréal Québec H3A 0H3 (métro Place des Arts)

• Sir George Williams Alumni Auditorium (H110) de l’Université Concordia au 1455 de Maisonneuve O. Montréal Québec H3G 1M8 (métro Guy-Concordia).

• Cinéma du Musée au 1379-A rue Sherbrooke O. Montréal Québec H3G 1K3 (métro Peel)

BILLETS: 14$/ billets (11$ pour les étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus). Plusieurs type de laissez-passer — pour 6 ou 10 billets ou tout accès ou hybride. Consulter le site pour tous les détails.

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE Achetez vos billets directement sur le site internet à l’avance et assurez vous une place en salle ! Il vous suffit de sélectionner un film et de vous connecter (ou de créer un compte si vous n’en avez pas). Une fois votre achat effectué, vous recevrez un courriel de confirmation avec tous les détails.

EN SALLE S’il reste des billets pour la projection qui vous intéresse, vous pourrez vous les procurer le jour de la projection, et ce, 30 minutes avant la première projection du jour.