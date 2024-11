L’industrie automobile en plein bouleversement

Dans le merveilleux monde de l’automobile, il faut s’attendre à des bouleversements. L’arrivée de Donald Trump au pouvoir re-brassera sûrement les cartes. Les taxes sur les importations, les relations avec la Chine qui domine actuellement avec la production de batteries à des prix hautement concurrentiels. Et les achats de véhicules électriques fluctuent selon les années.

De nombreuses annonces pour maintenir l’intérêt des consommateurs et consommatrices, mais qui doivent parfois attendre plus de un an avant de prendre le volant du véhicule sur lequel ils et elles avaient flashé. Les commercialisations sont souvent reportées de mois en mois, ou la production est même interrompue pendant plusieurs semaines, comme c’est le cas pour le Ford F150 Lightning. L’entreprise a annoncé qu’elle perdait 130 000 $ US par unité produite. D’autres modèles tirent par contre leur épingle du jeu. Bien sûr, Tesla, qui caracole toujours en tête des ventes en Amérique du Nord, mais aussi Chevrolet avec son Equinox EV, le modèle qui correspondrait le mieux aux attentes de la clientèle en matière de véhicules électriques.



D’autres bannières à peine apparues ont déjà disparu. Le géant chinois BYD renonce à exporter ses véhicules au Canada en raison de la surtaxe de 100 % sur tous les véhicules électriques en provenance de la Chine. La seule façon de contourner ces barrières douanières serait de construire une usine aux États-Unis ou au Canada pour ainsi éviter les mesures protectionnistes.



Dans le même temps, le Canada a investi de grandes sommes d’argent pour que des usines s’installent dans le pays : Stellantis, Volkswagen et Honda. Tout comme le Québec mise sur la filière batterie avec NorthVolt. Toutefois, personne n’a de boule de cristal pour avancer que ces projets aboutiront. On se croise les doigts.

ID.Buzz de Volkswagen, disponible dès janvier

Il arrive enfin. En janvier. Et cette fois-ci ce serait la bonne. Le Volkswagen ID.Buzz, nouvelle interprétation du fameux Combi de la marque, pourrait être disponible en janvier prochain. Une bonne nouvelle. Les explications de son retard sur nos routes sont nombreuses. Rappelons que le ID.Buzz roule en Europe depuis 2023. En fait, la version sur notre marché devait être construite aux États-Unis, mais l’usine de Volkswagen basée à Chattanooga n’avait pas la capacité de le fabriquer, se concentrant sur deux autres modèles électriques : les Atlas et les ID.4. Fabriqué en Allemagne, il a fallu adopter l’ID.Buzz pour répondre aux normes de sécurité nord-américaines.



Impossible de ne pas craquer pour la silhouette sympathique qui tranche sur l’uniformisation des véhicules qui rend parfois difficile de loin leur identification. Et aucun doute possible, on se rend compte que l’ID.Buzz sera multifonctionnel. Pour une famille, pour des livraisons ou encore pour transporter des planches de surf, comme son mythique ancêtre, et se diriger vers les côtes californiennes. On a envie de l’adopter non seulement pour son look, mais aussi parce qu’il s’inscrit dans la lignée des véhicules que l’on souhaite plus écologiques. Et se demander si Volkswagen n’a pas réinventé le concept de fourgonnette.



Petite précision ou rappel : seule la version longue sera importée par chez nous, qui fait 250 mm de plus en longueur que la version européenne. Avec un espace prévu pour sept passagers et de larges portes arrière coulissantes électriques, l’accessibilité au véhicule sera un jeu d’enfants.

Cependant, ce qui intéresse tout acheteur ou acheteuse de véhicule électrique tient à l’autonomie du véhicule et au temps de recharge. Volkswagen a joué de l’aérodynamisme pour tenter d’augmenter l’autonomie (CX de 0,29), mais le poids des batteries a un impact sur la consommation. Selon le constructeur, l’ID.Buzz atteindrait une autonomie de 400 km avec une pleine charge. Pour les journalistes ayant essayé les premiers modèles, on tournerait autour de 372 km et 377 km pour la version 4Motion à rouage intégral. Un point positif : les modèles destinés au marché canadien sont dotés d’une pompe à chaleur, qui réduit l’impact du froid sur l’autonomie.



Concernant le temps de recharge, on peut obtenir une recharge de 80 % en l’espace de 30 minutes, bien évidemment à partir d’une borne de niveau 3.



Prêt à passer une commande ? Sachez que l’intérieur est dépourvu des couleurs habituelles que l’on retrouve sur la plupart des véhicules. Le gris, le noir et leurs nuances n’ont pas été retenus. Vous devrez faire un choix entre le cognac, le marine ou le sable blanc. Et l’on n’a pas lésiné sur l’utilisation des boiseries et de l’aluminium amenant un espace intérieur d’une très grande clarté.



Position de conduite élevée, pare-brise panoramique, bien évidemment un immense écran d’infodivertissement central (12,9 po), des sièges chauffants et ventilés avec fonction de massage, un affichage tête haute, la liste d’équipements n’en finit plus et vient de série pour le ID.Buzz destiné au Canada et badgé 1 St Edition. Deux seules options sont offertes, soit une peinture deux tons (1 500 $) et un toit panoramique à fonction électrochromique (2 000 $).



Mais le jouet, aussi séduisant soit-il, a un prix qui en fera réfléchir plus d’un.e. Selon la version deux roues motrices ou rouage intégral, on parle d’une fourchette allant de 77 495 $ à 82 995 $. Il va sans dire que le sympathique ID.Buzz ne se qualifie pas pour les subventions fédérales et provinciales.



Magasinez son auto dans les stationnements des centres commerciaux. Une enquête du Journal de Montréal alerte les usagers et usagères sur le vol d’autos dans les stationnements des centres commerciaux. En tête de liste, le centre commercial de Fairview avec environ 185 véhicules volés par an, soit un tous les deux jours, prenant la tête devant le parc-autos de l’aéroport Montréal-Trudeau.