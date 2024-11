Trop «Queer» pour la Turquie, un festival de cinéma annulé

La plateforme de streaming MUBI, organisatrice d’un festival de cinéma à Istanbul, a annoncé son annulation en signe de protestation après l’interdiction par les autorités locales de la projection du film Queer, de Luca Guadagnino, avec Daniel Craig dans un rôle gai.

Le nouveau film de Luca Guadagnino — réalisateur entre autres de Call Me by Your Name — ne passe pas dans la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan. La plateforme mondiale de streaming de films d’art et d’essai MUBI, organisatrice d’un festival de cinéma à Istanbul, a annoncé ce jeudi 7 novembre son annulation après que les autorités locales ont interdit la projection de Queer, dans lequel le réalisateur italien fait incarner un rôle gai à Daniel Craig qui a incarné plusieurs fois James Bond, arctique de l’homme masculin.

«Quelques heures avant l’ouverture, les autorités du district de Kadikoy nous ont informés que la projection de Queer, prévue pour la séance d’ouverture, était interdite au motif qu’il contenait un contenu provocateur, susceptible de troubler l’ordre public», ont expliqué les organisateurs à quelques heures de l’ouverture du festival à Kadikoy, quartier de la rive asiatique d’Istanbul. Les autorités ont précisé que l’interdiction avait été «décidée pour des raisons de sécurité», a rapporté MUBI.

L’homophobie d’État se durcit en Turquie

L’annulation du festival a donc été décidée en signe de protestation contre «une entrave à la création et à la liberté d’expression», explique MUBI qui détient les droits mondiaux de diffusion du film. «Les festivals sont des espaces de respiration qui célèbrent l’art et la diversité culturelle, et rassemblent les gens. Cette interdiction affecte non seulement un film, mais aussi le sens et le but du festival tout entier.»

Présenté en avant-première le mois dernier au Festival de Venise et en ouverture du festival image+nation, le 20 novembre dernier, Queer est inspiré d’un roman de William S. Burroughs qui mêle fiction et autobiographie. Retraçant les méandres d’une relation amoureuse entre deux hommes, le film d’une grande beauté esthétique contient des scènes explicites de sexualité entre hommes.

Rappelons qu’en 2020 déjà, le géant Netflix avait annulé la production en Turquie d’une série dont l’un des principaux personnages était gai, après avoir échoué à obtenir l’autorisation de tournage. Si l’homosexualité a été décriminalisée en 1858 en Turquie, elle demeure un sujet largement tabou et le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdoğan tient régulièrement des discours alimentant la haine envers les personnes LGBT+, les accusant de constituer une menace pour les valeurs familiales traditionnelles.

Depuis 2015, la Pride d’Istanbul est interdite chaque année pour des raisons de sécurité, et les personnes LGBT+ sont régulièrement victimes de harcèlement et d’agressions.