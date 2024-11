La Thaïlande, prochain Eldorado des mariages gais?

Selon une enquête financée par Agoda, une des plus importantes plateformes de réservation d’hôtels en ligne au monde (et de loin la plus grande hors des États-Unis), la Thaïlande aurait le potentiel de devenir l’une des principales destinations au monde pour les mariages gais et les voyages de noces de couples de même sexe, avec la légalisation prochaine du mariage homosexuel en Thaïlande, qui doit entrer en vigueur en janvier 2025.

On estime que cette légalisation officielle permettra d’attirer, et ce dès 2025, un minimum de quatre millions de visiteurs supplémentaires par an et générer un peu plus de 2 milliards de dollars de recettes.

En accordant aux couples de même sexe thaïlandais des droits en matière d’héritage, d’abattements fiscaux et d’adoption d’enfants, ce changement légal devrait aussi contribuer à créer 152 000 emplois et augmenter le PIB de 0,3 %.

La Thaïlande, déjà populaire comme destination festive, riche en culture et en attraits touristiques, dont de superbes temples et des plages incroyables, est bien placée pour attirer une part plus importante du marché mondial du tourisme LGBTQ+, qui représenterait plus de 200 milliards de dollars par année, soit environ 10 % des touristes mondiaux.

Les villes thaïlandaises principales sont donc étant appelées à devenir des destinations clés pour les mariages, ce qui stimulera les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et les industries connexes. Le pays s’apprêterait à lancer une offensive marketing majeure dans plusieurs marchés prometteurs, dont l’Europe, les États-Unis et l’Australie.