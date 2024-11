Mado, la bitch joyeuse, en tournée près de chez vous

Oui, c’est le titre de cette performance de Mado Lamotte et son alter égo Luc Provost. À l’instar de Mona de Grenoble, Rita Baga ou encore Barbada, Mado s’en va en tournée avec le tout nouveau spectacle «Mado, la bitch joyeuse». De décembre à juin 2025, la tournée s’arrêtera dans au moins une vingtaine de villes du Québec ainsi qu’à Ottawa. Ça commence le 5 décembre à Cowansville pour se terminer le 8 juin, à Drummondville.

« Après 38 ans de carrière, c’est ma première vraie tournée que j’effectue ici. J’ai déjà fait des spectacles avec d’autres drag queens, j’ai été en France, en Suisse, en Belgique, les trois pays francophones d’importance en Europe avec mes spectacles, mais c’est véritablement la première fois que je fais une tournée de ce genre à travers le Québec », explique Luc Provost, alias Mado Lamotte.

Mais qu’est-ce qu’au juste ce nouveau spectacle ? Est-ce comme les fameux, hilarants et déjantés spectacles Mado bitche la France ? « C’est un genre de best of de plusieurs performances, les meilleurs moments de ma carrière, continue-t-elle. Un peu à la manière du one man show que j’avais fait il y a 15 ans maintenant, il y a des monologues, des chansons. C’est un peu le prolongement de ma biographie qui est sortie l’année dernière. Mado y raconte son vécu, ses voyages, ces chroniques dans Fugues. Il y a des anecdotes sur mes voyages en Europe. C’est aussi une tournée parce que les gens, des madames, me demandaient quand est-ce que j’allais aller les voir dans leurs régions, c’est une réponse à ça. Et c’est tout ça à la fois », de rajouter Mado.

Mais ça ne veut pas dire que c’est de la redite, que c’est du réchauffé. Mado Lamotte a travaillé très fort pour réviser des textes, pour les répéter, etc. « Bien sûr, j’ai accumulé beaucoup de matériel au fil des ans, mais on n’est plus au temps de Jean Charest ou de Pauline Marois à la tête du gouvernement, poursuit la drag queen. C’était une autre époque, donc il faut adapter les textes à la réalité d’aujourd’hui. »

C’est une prestation d’une durée de deux heures, oui avec pause, à laquelle la drag est accompagnée de son pianiste de toujours Squeegee Nicky. « Il compose la musique que l’on joue et parfois il improvise aussi avec moi sur scène, en direct là comme çà », lance-t-elle. Comme on l’a mentionné plus haut, la tournée est inspirée en partie par sa Madographie, soit la biographie écrite par Luc Provost (aux Éditions La Presse, 2023). « Le livre a très bien marché, les gens ont bien répondu l’année dernière.»

Bon, la tournée se conclura le 8 juin prochain, mais y aura-t-il des supplémentaires, d’autres dates éventuelles ? Disons que ça roule bien et que des gens veulent voir le spectacle, est-ce que Mado se pointera à nouveau sur les planches ? «À l’automne 2025, on reprend les répétitions pour la pièce Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres [texte de Michel Tremblay adapté et mis en scène par Maxime Robin, en septembre 2023 au Théâtre du Trident à Québec]. Cette fois-ci, elle sera présentée au TNM à Montréal et ensuite on devrait partir en tournée. Donc, je ne sais pas, on verra bien parce qu’il y a aussi les spectacles au Cabaret et j’ai d’autres projets, également. Mais c’est possible, qu’il y ait une certaine reprise, des supplémentaires, s’il y a une demande.»

Pourquoi ce spectacle s’appelle-t-il Mado, la bitch joyeuse ? « Mado était plus acerbe dans sa jeunesse, plus virulente, plus bitch. Maintenant elle se voit vieillir en beauté, elle devient plus joyeuse, elle se rappelle des souvenirs, etc. »

Arvida, Alma, Dolbeau, Victoriaville et Shawinigan font partie de cette liste d’étapes de cette tournée panquébécoise qui compte en ce moment 19 arrêts. «Ce sont de petites salles intimistes. J’aime voir les gens, j’aime parler au public, voir ses réactions, ses émotions. Je veux être proche d’eux. Ce n’est pas demain que je vais faire le Centre Bell (rires). J’apprécie ce type de salle où l’on est capable de s’adresser aux gens et j’ai l’expérience pour répondre à certains commentaires, mais avec humour !», conclut notre Mado Lamotte.

Alors écarquillez bien les yeux pour voir si votre région fait partie de cette tournée et restez à l’affût d’éventuelles dates en supplémentaires.

INFOS | MADO LA BITCH JOYEUSE, du 28 février au 8 juin 2025 (mais il y aura peut-être des supplémentaires). Le spectacle d’une durée de 1h50, comprend un entracte de 20 minutes. Prix : autour de 40$. Pour voir les dates et acheter vos billets à l’avance https://linkbio.co/bitchejoyeuse