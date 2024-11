Idées cadeaux divers…

Kit de démarrage pour bonsaï

Ce kit complet de culture de bonsaï contient tout le nécessaire pour cultiver quatre types d’arbres différents, avec des graines de haute qualité, des pots en toile de jute, des marqueurs en bambou et une tondeuse à bonsaï, le tout accompagné d’un livret d’instructions détaillé. Idéal pour les débutants ou les passionnés, il constitue un cadeau original pour les pouces verts.

Moins de 22$ sur www.Amazon.ca

Pupstar et Oxballs… Chez Priape

Toute une variété de produits et accessoires pour le plaisir des hommes sont offerts Chez Priape. Un de vos calendriers préférés est de retour cette année : Pupstar 2025 (autour de 35$). Présentant un chenil de très mignons et désinvoltes puppies dans des looks fétiches très WOUF! Faites de 2025 une année qui aura du chien. Par ailleurs, la marque Oxballs, spécialisée en jouet sexuels, offre maintennat une ligne de jocks (entre 55 et 63$), aussi offerts chez Priape.

www.priape.com

Offrir de l’art en cadeau

Contrairement aux cadeaux plus courants, une œuvre d’art est souvent unique et originale, ce qui en fait un cadeau mémorable et spécial. En acquérant une œuvre d’art d’un artiste local, vous soutenez la communauté artistique et vous encouragez la créativité dans votre région. Que ce soit en visitant les galeries d’art près de chez vous, en vous procurant l’œuvre d’un artisan ou d’un artiste d’ici en le contactant directement via son site web, sa page Facebook ou instagram ou un site de revente comme Etsy ou autre. En choisissant la culture locale, c’est autant bénéfique pour les artistes que pour notre économie.

Le support à vélo mural 3-en-1

Cette station de vélo ultrapolyvalente est l’alliée des petits espaces bien organisés. Plus qu’une solution de rangement tout-en-un pour le vélo, le casque et les chaussures, elle expose fièrement votre monture dans votre décor! L’envie d’encourager une consommation plus responsable a germé dans l’esprit de Cynthia Gauthier il y a de cela plusieurs années. Guidée par sa soif de créer, la designer de formation s’est lancée dans la conception et la fabrication d’objets utilitaires pour la maison.

175 $. Disponible en ligne sur www.simons.ca