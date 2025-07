En vitrine chez Priape : Miniatures, cuir et renaissance gay une installation inédite de Robert Tanguay

Exposer chez Priape, ce n’est pas qu’un projet artistique pour Robert Tanguay — c’est un coming out intime, sexuel et créatif. À première vue, ses créations font sourire : des figurines de 12 pouces habillées de cuir véritable, sanglées dans des harnais miniatures, chaussées de bottes ou de sneakers imprimés en 3D. Mais derrière l’humour, le souci du détail et les clins d’œil fétichistes se cache une histoire profondément humaine.

« Pendant presque 10 ans, j’ai mis ma sexualité sur pause. J’ai contracté le VIH au milieu des années 2000. À l’époque, je ne savais pas encore que Indétectable = Intransmissible. Même sous traitement, j’avais peur : peur de transmettre le virus, peur d’être rejeté. Alors, je me suis effacé. » Ce silence a nourri un monde intérieur foisonnant : des fantasmes, des récits jamais vécus, un immense besoin d’expression. C’est à travers l’art — et d’étonnantes figurines — que Robert a retrouvé sa voix, son désir et sa fierté.

Un monde à l’échelle 1/6, une affirmation grandeur nature

Pendant la pandémie, il commence à recycler de vieux manteaux de cuir pour créer des mini-chaps, des vestes, des harnais. Ce qui n’était qu’un passe-temps devient peu à peu une vocation. L’été suivant, Priape lui offre sa première vitrine. Le public est conquis.

Aujourd’hui, Robert nourrit une ambition unique : créer le tout premier sex shop pour figurines de 12 pouces. Son projet, The Sex Shop 4 Figurines, est en plein développement. Il souhaite offrir une gamme complète d’accessoires fétiches — harnais, slings, mobilier BDSM, vêtements en cuir, sneakers, bottes et objets imprimés en 3D — tous pensés à l’échelle 1/6. Tout est fait à la main, avec un perfectionnisme assumé, une esthétique gaie revendiquée et une profonde tendresse pour une communauté qui l’a aidé à se reconstruire.

« Je pense à ceux qui, comme moi, ont dû se cacher. Mon art est un acte de réappropriation. Une sexualité joyeuse, libérée, sans honte. Même à travers un G.I. Joe articulé, c’est 100 % moi. »

Une expo queer, ludique et sans compromis

Durant tout le mois d’août, son exposition chez Priape vous plongera dans un univers aussi irrévérencieux que touchant : un sex shop miniature sur trois étages, une pizzeria rétro, un sauna gai pour figurines… Des scènes qui célèbrent la culture queer avec humour, précision et beaucoup d’amour. Et, parfois, la poésie se cache dans les plus petits détails.

Sur l’une des photos exposées, on voit un G.I. Joe assis tranquillement sur un banc, dans un décor forestier miniature, lisant… un exemplaire réduit de la revue Fugues. Une mise en abyme tendre et malicieuse, comme un clin d’œil à cette même revue qui l’a accompagné dans son propre cheminement. « Aujourd’hui, je suis en paix avec moi-même. Je suis sexuellement libre, je suis fier, et je transforme tout ça en art. »

INFOS | Priape Montréal, 1311, rue Sainte-Catherine Est / Tout le mois d’août 2025

À découvrir bientôt en ligne : https://thesexshop4figurines.com